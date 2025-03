“BTS” คว้าชนะเลิศ Best Brand Performance on Social Media ตอกย้ำความเป็นผู้นำระบบขนส่ง

“ผู้บริหารบีทีเอส” สุดภูมิใจ หลังทุ่มเทงานหนักฝ่าอุปสรรคกว่า 25 ปี จนคว้ารางวัลชนะเลิศ Best Brand Performance on Social Media ตอกย้ำความเป็นผู้นำบริการระบบขนส่งมวลชนที่ดีที่สุด ขอเดินหน้าพัฒนาคุณภาพ สนองความต้องการผู้บริโภควันนี้ (7 มี.ค. 2568) นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส คว้ารางวัลชนะเลิศ THE WINNER Best Brand Performance on Social Media สาขา Mass Transit แบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย กลุ่มธุรกิจขนส่งสาธารณะ ในงานประกาศรางวัล THAILAND SOCIAL AWARDS ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดโดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด เมื่อวันที่ 28 ก.พ.68 ที่ผ่านมานงส.นริศรา กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของบริษัท ฯ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ THE WINNER Best Brand Performance on Social Media สาขา Mass Transit ภายหลังจากติดอันดับ Finalist ถึง 4 ปีซ้อน โดยรถไฟฟ้าบีทีเอส ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทย อะไรที่เป็นเจ้าแรกมักมีอุปสรรคเยอะเสมอ ปีนี้เราให้บริการมาแล้ว 25 ปี คณะผู้บริหารและพนักงานของเราทุกคน ทำงานกันอย่างหนัก ทุ่มเทเพื่อที่จะให้รถไฟฟ้า บีทีเอส ให้บริการแก่ผู้โดยสารได้อย่างราบรื่นในทุกๆ วันนางสาวนริศรา กล่าวว่า รางวัลนี้คือผลแห่งความทุ่มเทของพวกเรา ทั้งผู้บริหาร พนักงานทุกคน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จมาถึงปัจจุบันนี้ แม้องค์กรเราจะเติบโตไปมากเท่าไหร่ สิ่งที่เติบโตไปพร้อมกับเราคือผู้โดยสาร แม้ว่าเราจะให้บริการดีแค่ไหน ก็ไม่สำคัญ และประทับใจเท่ากับผู้โดยสารมีน้ำใจให้กัน อยากจะให้ทุกคน ผู้โดยสารทุกท่าน ร่วมกันสร้างสังคมดีมีน้ำใจในการเดินทางกันเยอะๆ“รถไฟฟ้าบีทีเอสต้องขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่าน ที่ไว้วางใจในการใช้บริการ รางวัลนี้ถือเป็นพลังอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้พวกเราพัฒนาศักยภาพต่อไป พวกเรายังคงเดินหน้าพัฒนาสร้างสรรค์คอนเทนต์อย่างมีคุณภาพ สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกแพลตฟอร์ม ที่กำลังเติบโตมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน” นางสาวนริศรา กล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 02 – 617 – 6000 Line official : @btsskytrain หรือเช็กสถานการณ์เดินรถได้ที่ Application ‘The SKYTRAINs’ และ Facebook Page : รถไฟฟ้าบีทีเอส