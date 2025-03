จ่อตั้ง "ยุวสิงห์มหาดไทย" เน้นวัยใส จังหวัดละ 2 คน ร่วม "ชุดปฏิบัติการต้านยาเสพติดพื้นที่" หวังสูง! "สายข่าว" แกนนําเฝ้าระวังหมู่บ้าน

วันนี้ (3 มี.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย จะเปิดตัว "ยุวสิงห์มหาดไทย" ร่วมใจต้านยาเสพติด ในระหว่างการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ผู้บริหารส่วนกลาง และ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั่วประเทศ ในวันศุกร์ที่ 7 มี.ค.นี้ ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานีนอกจากให้นโยบาย และแจ้งถึงบทบาทของยุวสิงห์มหาดไทย รวมละใจต้านยาเสพติด หรือ MOI Youth Against Drugs ในการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จะมีพิธี มอบธงสัญลักษณ์หมู่บ้านสีขาว ให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด และธงและป้ายสัญลักษณ์การร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่ยุวสิงห์มหาดไทย"ศูนย์อํานวยการป้องกันและยาเสพติด 77 จังหวัด จะต้องคัดเลือก ยุวสิงห์มหาดไทย แห่งละ 2 คน รวม 154 คน จากทุกอําเภอ ซึ่งต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 15 - 18 ปี มีความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"สำหรับคุณสมบัติ จะต้องสมัครใจ และมีจิตสาธารณะเข้ามาร่วมกิจกรรมของกระทรวงมหาดไทยในด้านต่าง ๆไม่เคยมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือเคยกระทําความผิดและถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและการกระทําความผิดตามกฎหมายทุกประเภทรวมถึง กล้าแสดงออก มีภาวะผู้นําสูง และมีความสามารถในการสื่อสารในที่สาธารณะ จากหลักเกณ์การบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 30 คะแนน มีคุณธรรมจริยธรรม 30 คะแนน ความรู้ความสามารถ 20 คะแนน และเป็นตัวอย่างที่ดีและการเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน 20 คะแนน"ยุวสิงห์มหาดไทย" จะเข้ามาประสานงานกับ นายอำเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งด้านการป้องกัน จะเป็นเครือข่ายแกนนําในการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ยังเป็นเครือข่ายแกนนําในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ร่วมกับกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การแข่งขันกีฬา/ดนตรี เช่น กิจกรรม TO BE NUMBER ONEจัดตั้งเป็นเครือข่ายแกนนําเฝ้าระวังในหมู่บ้าน เช่น เป็นสายข่าวในพื้นที่ แจ้งข้อร้องเรียน แจ้งพื้นที่เสี่ยง ตามมาตรการป้องปรามและปราบปรามท้ายสุดว่าด้วยการการบําบัดฟื้นฟู ร่วมกับชุดปฏิบัติการประจําตําบล ประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด สมัครใจเลิกยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาที่เหมาะสมภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือสถานพยาบาล รวมถึงเป็นเครือข่ายร่วมติดตาม เยี่ยมเยียน ให้คําปรึกษา และเป็นผู้ประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการบําบัดรักษา ร่วมกับ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม.