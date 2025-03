“พิพัฒน์“ ลุย บุรีรัมย์! หนุนโรงงานน้ำตาลบริหารต่างด้าว สร้างต้นแบบธุรกิจมั่นคง”

วันนี้(1 มี.ค.)นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารแรงงานต่างด้าวในส่วนภูมิภาค โดยมีการพบปะผู้ประกอบการ นายจ้าง และแรงงานต่างด้าว เพื่อมอบนโยบายและรับฟังความคิดเห็น เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อภาคธุรกิจและแรงงานเน้นสร้างต้นแบบการบริหารแรงงานต่างด้าวที่เหมาะสม โดยมี นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้ประกอบการภาคเอกชน กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการแรงงานสภาผู้แทนราษฎร สส.สนอง เทพอักษรณรงค์ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับนายพิพัฒน์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน และมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการสร้างแรงงานที่มีคุณภาพ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้แรงงานมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พร้อมเน้นย้ำให้นายจ้างดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของแรงงานซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมให้ข้อมูลและบริการด้านแรงงาน ได้แก่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ (TO BE NUMBER ONE) สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ให้คำแนะนำด้านการจ้างงานแรงงานต่างด้าวตามกฎหมาย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ สนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ให้บริการด้านสิทธิประกันสังคมและการดูแลแรงงานที่ประสบอันตรายจากการทำงานกระทรวงแรงงาน มุ่งยกระดับแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากล ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงานในการส่งเสริมการบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ สร้างแรงงานที่มีศักยภาพ พร้อมผลักดันให้ภาคธุรกิจสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน