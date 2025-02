รัฐบาลเปิดวาร์ป! “สมุยสมุย..” แห่เที่ยวตามรอย “ลิซ่า ในซีรีส์ดัง ยอดจองรร.พุ่งพื้นที่เงินสะพัด

วันนี้ (23ก.พ.) นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขอชื่นชมนางสาวลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า ร่วมแสดงในซีรีส์ “The White Lotus” ซีซั่น 3 ซึ่งเป็นซีรีส์ที่ได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้ โดยได้มีการถ่ายทำในสถานที่สวยงามของประเทศไทยทั้งในกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาทิ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง หาดเชิงมน หาดริ้น เกาะพะงัน วัดภูเขาทอง Pi Samui Beach Club and Restaurant ดุสิตเทวา (Dusit Dhewa) และหมู่บ้านชาวประมงจากกระแสดังกล่าว ส่งผลจำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งวัดจากการค้นหาที่พักในเกาะสมุยเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และความสนใจของนักท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นเกือบ 2 ใน 3 หรือ ร้อยละ 65 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเดือนที่ผ่าน ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็น 1 ในประเทศ 5 อันดับแรก ที่มีการค้นหาที่พักในเกาะสมุยบนแพลตฟอร์มอโกด้ามากที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มท่องเที่ยวแบบลักซูรี (Luxury Tourism) ส่งผลต่อการเพิ่มยอดการจองโรงแรมและราคาห้องพักเฉลี่ย (ADR) ที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 40 ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่มีนักท่องเที่ยวให้ความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์ The White Lotus ซีซั่น 3 ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ 1) Four Seasons Resorts Koh Samui 2) Anantara Lawana Koh Samui Resort 3) Anantara Mai Khao Phuket Villas, และ 4) Anantara Bophut Koh Samui Resortส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ช่วงที่ผ่านมาพบว่า ในปี 2566 มีการลงทุนสูงถึง 6,700 ล้านบาท และ ปี 2567 แม้จะมีจำนวนกองถ่ายใกล้เคียงกับปีก่อน แต่สามารถสร้างมูลค่าเงินลงทุนได้มากถึง 6,580 ล้านบาท เกิดการจ้างงานคนไทย 29,000 คน“รัฐบาลพร้อมส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้ทบทวนมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ เช่น การเพิ่มสิทธิประโยชน์ในรูปแบบของการคืนเงินสูงสุด (cash rebate) ที่อัตราร้อยละ 30 และ ไม่กำหนดเพดานคืนเงินสูงสุดต่อโครงการ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุนในกลุ่มดังกล่าว” นางสาวศศิกานต์ ย้ำ