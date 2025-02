“เผ่าภูมิ” ถก SWIFT หนุนพัฒนาระบบชำระเงินระหว่างประเทศ เตรียมพร้อมศูนย์กลางการเงินไทย

เมื่อวันที่ (21 กุมภาพันธ์ 2568) นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ต้อนรับและหารือร่วมกับ Ms. Sharon Toh, Head of ASEAN Region ของ SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก SWIFTในการหารือครั้งนี้ นายเผ่าภูมิ และ Ms. Sharon Toh ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับพัฒนาการของระบบการโอนเงินและชำระเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินงานของ SWIFT ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและในประเทศไทย ซึ่ง SWIFT ได้ทำงานร่วมกับสถาบันการเงินไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยในการพัฒนาระบบการโอนเงินและเครือข่ายการชำระเงินระหว่างประเทศที่รวดเร็วและปลอดภัย โดยคาดหวังว่า SWIFT จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Hub) ซึ่งมุ่งเน้นให้สถาบันการเงินภายใต้โครงการ Financial Hub มุ่งเน้นให้บริการแก่ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (Non-residents) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพนายเผ่าภูมิ กล่าวว่า การหารือนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการสานต่อความร่วมมือในการพัฒนาการโอนเงินและการชำระเงินระหว่างประเทศ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อไทยในฐานะประเทศที่พึ่งพาการส่งออกส่งออกสินค้าและบริการ นอกจากนี้ นายเผ่าภูมิ ยังได้หารือกับ SWIFT เกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังและ SWIFT ในหลายมิติ เช่น การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (Operating Center) เพื่อจัดเก็บข้อมูลการทำธุรกรรมภายใต้ระบบ SWIFT ในโครงการ Financial Hub เป็นต้น รวมถึงการหารือโครงการ SWIFT gpi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ปรับปรุงขั้นตอนการโอนเงินข้ามพรมแดนให้รวดเร็ว โปร่งใส ติดตามได้ โดยเน้นการลดเวลาในขั้นตอนการผ่านธนาคารตัวกลาง จากเดิมที่อาจใช้ 2 - 3 วัน ให้เหลือไม่เกิน 1 วันการหารือในครั้งนี้ได้สานต่อความร่วมมือในการพัฒนาระบบการขำระเงินของไทยและเชื่อมโยงกับระบบการเงินโลก ซึ่งจะช่วยพัฒนาและสนับสนุนภาคส่งออกของไทยและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ Financial Hub ของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น