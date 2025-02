มท.รับลูก ตั้งทีมขับเคลื่อนฯ 77 จังหวัด ดึงเด็กหลุดนอกระบบการศึกษา ปี68 เป้า 1 แสน เน้นสืบค้นทะเบียนราษฎร์ "อบต.-เทศบาล"ตั้งศูนย์ลดเหลื่อมล้ำ

วันนี้ (18 ก.พ. 2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าต่อนโยบายเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout) ของรัฐบาลล่าสุดพบว่า กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกแห่ง บูรณาการความร่วมมือกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศึกษาธิการจังหวัด)ในการดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout) ระดับจังหวัด ตามแนวทางที่กําหนด เพื่อให้การขั ระดับจังหวัด บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฯ ระดับจังหวัด ตามมติ ครม. (28 พฤษภาคม 2567) 4 มาตรการ ประกอบด้วยให้คณะกรรมการฯ ร่วมบูรณาการค้นหาเด็กและเยาวชนนอก ระบบการศึกษาผ่านการบูรณาการและ เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายเพื่อนําไปสู่การค้นพบเด็กและ เยาวชนนอกระบบการศึกษา"โดยเฉพาะข้อมูลของ ศธ. ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของ มท. รวมทั้งข้อมูลจากหน่วยงานอื่นให้คณะกรรมการฯ ติดตาม ช่วยเหลือ ส่งต่อ และดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบ การศึกษา โดยบูรณาการการทํางานระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความ เหมาะสมในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนแต่ ละรายทั้งด้านการศึกษา สุขภาวะ พัฒนาการ สภาพความเป็นอยู่ และสภาพสังคม"อาจจะดำเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการแบบเบ็ดเสร็จระดับตำบล “ศูนย์ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับตำบล” โดยให้อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลหรือเทศบาลโดย มท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พม. ศธ. สธ. และ กสศ."ให้คณะกรรมการฯ จัดการศึกษาและเรียนรู้แบบ ยืดหยุ่นมีคุณภาพ และเหมาะสมกับศักยภาพ ของเด็กและเยาวชนแต่ละราย มีเป้าหมาย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาและ พัฒนาเต็มศักยภาพของตนเอง"เช่น ยกระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและองค์กรระดับพื้นที่ ท้องถิ่น ชุมชน องค์กรทางศาสนา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับพื้นที่และสภาพสังคม"ให้คณะกรรมการฯ ส่งเสริมผู้ประกอบการ ภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมจัดการศึกษาหรือ เรียนรู้ มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด การศึกษาหรือการเรียนรู้ในลักษณะ Learn to Earn ให้เด็กและเยาวชน อายุ 15 - 18 ปี"เป้าหมายลดจำนวนเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ปีงบฯ 2568 ขยายมาตรการให้คลอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด พาเด็กกลับเข้าสู่ระบบได้ 100,000 คน ปีงบฯ 2569 พาเด็กกลับเข้าสู่ระบบได้ 500,000 คน และปีงบฯ2570 พาเด็กกลับเข้าสู่ระบบได้ 1,000,000 คน"ขณะที่ปีงบฯ2567 ศธ. ได้เริ่มนำร่องปูพรมค้นหาเด็กในพื้นที่ 25 จังหวัด และพาเด็กกลับเข้าสู่ระบบได้ 20,000 คน.