พม.เล็งปั้น นักพัฒนาสังคมมืออาชีพ-ผู้นำยุคใหม่ พัฒนาสังคมไทยยั่งยืน

วันนี้ (18 ก.พ.) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้บริหารกระทรวง พม. ประจำเดือน ก.พ. มีการรายงานถึงพันธกิจสำคัญ (Flagship Project) ที่ 8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสังคม ซึ่งเป็น 1 ใน 9 พันธกิจสำคัญของกระทรวง พม. ที่ต่อยอดนโยบาย 5×5 ฝ่าวิกฤตประชากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาในมิติทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระหว่างผู้นำระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคนและสังคม ตลอดจนการจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค จนถึงระดับประเทศ อีกทั้งเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ทัศนคติ และความคิดของบุคลากร พม. ให้เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกระทรวงอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยความรับผิดชอบและมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก อันนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือ การพัฒนาบุคลากรที่นำไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง และกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนคนให้สามารถทำงานได้ตรงต่อปัญหาและเกิดผลกระทบที่ดีต่อประชาชนสำหรับการขับเคลื่อนพันธกิจสำคัญ (Flagship Project) ที่ 8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสังคม นั้น ได้แบ่งการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่1) การพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสังคมทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น เพื่อเป็นเครือข่ายการทำงานภายนอกกระทรวงที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสังคมในระดับท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง อาทิ การคุ้มครองเด็ก การส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ การดูแลคนพิการ และการป้องกันการค้ามนุษย์ และการจัดอบรมหลักสูตรผู้นำร่วมเปลี่ยนแปลงทางสังคม (นรปส.) เพื่อสร้างผู้นำที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับกลุ่มจังหวัด ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชุมชนและสังคมอีกทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ2) การพัฒนาบุคลากร พม.ให้เป็นนักพัฒนาสังคมมืออาชีพ ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นหนึ่งเดียว ด้วยการจัดกิจกรรม Smart Unity : ผู้นำ พม. สู่ความเป็นหนึ่งเดียว ประกอบด้วย โครงการประเมินความต้องการและศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมกระทรวง พม. สำหรับบุคลากร พม. รุ่นใหม่, โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Executives Day Camp) สำหรับผู้บริหาร พม. ระดับสูง, การจัดอบรมหลักสูตร Lead Forward ผู้นำยุคใหม่เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้อำนวยการกอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และผู้อำนวยการกลุ่มในส่วนกลาง, การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และ การจัดกิจกรรม พม. เล่าสู่กันฟัง เป็นการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ประจำปี พ.ศ 2568 ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับบุคลากร พม. และ3) การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ด้วยการจัดโครงการจัดทำการประเมินความต้องการด้านการฝึกอบรม (Training Needs Assessment) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการสับเปลี่ยน หมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ (Rotation Plan) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร พม. ได้รับโอกาสในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนสำหรับการสะสมความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย ในรูปแบบการเรียนรู้งานผ่านการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training)