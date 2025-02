"SEP Group" ชวนนักเรียนใน จ.กาญจนบุรี ร่วมรังสรรค์ศิลปะบนกำแพง ปลูกฝังหัวใจ "รักษ์เมืองกาญจน์ รักษ์ธรรมชาติ รักบ้านเกิด"

วันนี้(14 ก.พ.)คุณอนันตชัย คุณนานันทกุล ประธานกรรมการ บริษัท สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียล พาร์ค จำกัด พร้อมด้วยคุณอุไร คุณานันทกุล รองประธานกรรมการ นำพนักงานผู้ปฏิบัติงานใน กลุ่มบริษัทสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค (SEP Group) ร่วมกับ The Sky Gargen Cafe' and Barsserie จัดกิจกรรม CSR "รักษ์กาญจน์ รักธรรมชาติ" โดยพาน้อง ๆ นักเรียน และคณาจารย์จากโรงเรียนวัดถ้ำมังกรทองและโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกว่า 100 คน ร่วมกันทำกิจกรรมรังสรรค์งานศิลปะจิตรกรรมวาดภาพธรรมชาติระบายสีสันลงบนกำแพง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ และเยาวชนมีจิตใจที่ผูกพัน รักธรรมชาติ ช่วยกันอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดูแลต้นไม้ของท้องถิ่นในจ.กาญจนบุรีให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้ง กิจกรรมดังกล่าวเป็นการปลูกฝังความรักท้องถิ่นบ้านเกิดเมืองนอนให้กับนักเรียน ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจของพี่น้องประชาชน สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้กับคนเมืองกาญจนบุรีต่อไปนอกจากนี้ ทาง SEP Group ยังได้จัดกิจกรรมให้พนักงานได้โอบล้อมสัมผัสและบอกรักธรรมชาติ บริเวณ The Sky Gargen Cafe' and Barsserie ภายในท่าสวนสุขอนันต์ บนพื้นที่รวมกว่า 50 ไร่ ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ภายในคาเฟ่ฯได้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เองภายในพื้นที่ด้วย