โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดงานฉลองการก่อตั้งครบ “140 ปี แห่งความภาคภูมิใจ สู่ศตวรรษใหม่ของการศึกษา”

วันนี้(14 ก.พ.) พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 140 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ “140 ปี แห่งความภาคภูมิใจ: อัสสัมชัญสู่ศตวรรษใหม่ของการศึกษา” (140 Years of Pride: Assumption Towards a New Century of Education.) พร้อมด้วย อาร์ชบิชอปปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ (His Excellency Archbishop Peter Brian Wells) เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย นายลูวิช ดือ อัลบูแกร์ก วือโลซู (H.E. Mr. Luiz de Albuquerque Veloso) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย Ms. Abigail Poole รองหัวหน้าคณะผู้แทนทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย (Deputy Head of Mission Embassy of New Zealand in Thailand) ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย ภราดา ดร.อาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ คณะนักบวชคาทอลิกชาย-หญิง ตัวแทนผู้ปกครอง นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ หอประชุม หลุยส์-มารีย์ แกรนด์ฮอล์ (Louis-Marie Grand Hall) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯสำหรับกิจกรรมการฉลองการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ “140 ปี แห่งความภาคภูมิใจ: อัสสัมชัญสู่ศตวรรษใหม่ของการศึกษา” ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีวางดอกไม้สักการะ บาทหลวงเอมิล กอลมเบต์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยผู้แทนโรงเรียน กล่าวถึงประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญ และบาทหลวงเอมิล กอลมเบต์ เป็น 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน หลังจากนั้นเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 140 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โดยหลังจากเสร็จพิธี อาร์ชบิชอปปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ (His Excellency Archbishop Peter Brian Wells) เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีและมอบใบพรจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งพระศาสนจักรคาทอลิกและประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นโรงเรียนคาทอลิกแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นโรงเรียนแรกในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2428 (ค.ศ. 1885) โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนอาซมซานกอเล็ศ (COLLEGE DE L’ASSOMPTION)” โดยมี บาทหลวงเอมิล กอลมเบต์ เจ้าอาวาสวัดสวนท่าน (อาสนวิหารอัสสัมชัญในปัจจุบัน) เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน ได้เพียรพยายามให้ความรู้และการศึกษาแก่เด็กชายไทยในเขตบางรักที่กำพร้า ยากจน และด้อยโอกาสโดยหวังจะให้เด็กเหล่านั้นมีวิชาความรู้ติดตัว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม จากบ้านไม้หลังเล็ก ๆ ซึ่งใช้เป็นที่เรียนชั่วคราว และมีนักเรียนจำนวน 12 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2444 (ค.ศ. 1901) คณะภราดาเซนต์คาเบรียล 5 ท่านแรก เดินทางมาจากประเทศฝรั่งเศส เพื่อเข้ามารับภารกิจการบริหารโรงเรียนต่อจากบาทหลวงกอลมเบต์ ผู้มีภารกิจมากและชราภาพปัจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนกประถม ตั้งอยู่ที่ ซอยสาทร 11 เขตสาทร แผนกมัธยมตั้งอยู่บริเวณถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ ซึ่งหลักสูตรของโรงเรียนอัสสัมชัญ ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการเผชิญโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งในด้านวิชาการ ทักษะ และจริยธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงวิจัยและพัฒนา และสร้างพื้นที่สำหรับนักเรียนในการสร้างสิ่งที่สนใจ นอกจากนี้ยังเล็งความสำคัญด้านสุขภาพจิตของนักเรียน มีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประจำภายในโรงเรียน ณ ศูนย์ AC Counseling and Wellbeing Center อีกด้วย