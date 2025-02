เชิญชมนิทรรศการงานหัตถศิลป์ระดับสูง ผลงาน SIRIVANNAVARI Atelier & Academy วันนี้-16 ก.พ.

นิทรรศการ ‘STITCH’ Rhythm of the Threads Exhibition by SIRIVANNAVARI Atelier & Academy การแสดงผลงานชั้นเยี่ยมที่เผยความงดงามของงานหัตถศิลป์ระดับสูง เป็นส่วนหนึ่งในงาน Bangkok Design Week 2025นิทรรศการที่ถ่ายทอดศิลปะการปักสุดประณีตจากฝีมือทีมช่างชั้นครูแห่ง SIRIVANNAVARI Atelier & Academy ซึ่งก่อตั้งโดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สะท้อนการผสมผสานจารีตประเพณีและนวัตกรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อสร้างสรรค์งานฝีมือล้ำค่าเหนือกาลเวลา และความสง่างามร่วมสมัยเชิญชวนมาร่วมชมนิทรรศการความงดงามของงานหัตถศิลป์ระดับสูง นับเป็นความภูมิใจของคนไทย เปิดให้เข้าชมทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 11.00-20.00 น. ณ บ้านเลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 30