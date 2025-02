ต่อยอดสมรสเท่าเทียม-เดือนแห่งความรัก ททท.จัดกิจกรรม “Amazing Thailand Out There” สร้างความสุขคู่รักนักท่องเที่ยว-กลุ่ม LGBTQ+

นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม Amazing Thailand Out There หนึ่งในกิจกรรมภายใต้แคมเปญ Amazing Romance Month เพื่อเฉลิมฉลองปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 ต่อเนื่องจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียมของประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQ+ ในการเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นโดย ททท. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Amazing Thailand Out There ณ W Bangkok โดยมี 3 กิจกรรมสำคัญ ดังนี้1. กิจกรรม Thailand Out There : Amazing Thailand LGBTQ+ Trade Meet 2025 เชิญตัวแทนจากบริษัทท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเป้าหมาย LGBTQ+ จำนวน 18 ราย จากสหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล เข้าร่วมพบปะเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับผู้ประกอบการภาคเอกชนไทย ทั้งโรงแรมชั้นนำ บริษัทนำเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวไทย จำนวน 20 ราย2. กิจกรรม Meet The LGBTQ+ Influencers นำเสนอเสน่ห์ของประเทศไทยผ่านมุมมองของ ‘6 คู่รัก LGBTQ+ Influencers’ จาก สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล แอฟริกาใต้ และออสเตรเลีย พร้อมด้วย TikToker ชื่อดังจากออสเตรเลียที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนอกจากนี้ ยังมีนักแสดงไทยคู่รัก LGBTQ+ อาร์ม สัพพัญญู ปนาทกูล เข้าร่วมงานเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย และ 3. กิจกรรม Amazing Thailand Out There Night งานเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ สะท้อนพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนชาว LGBTQ+ ในประเทศไทย โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก W Hotels ภายใต้เครือ Marriott International Thailand ซึ่งมีแนวทางในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQ+ทั้งนี้ ททท. ได้มอบเส้นทาง Grand Moment เพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยที่น่าประทับใจให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นคู่ (Couple) และกลุ่ม LGBTQ+ อาทิ กิจกรรม Out & Proud Media Fam Trip 2025 ระหว่างวันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2568 โดยเชิญตัวแทนจากบริษัทท่องเที่ยวร่วมสำรวจสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่1. กรุงเทพฯ-พัทยา นำเสนอความงดงามและสีสันของเมืองท่องเที่ยวในคอนเซปต์ A tale of Two Cities ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรโรงแรม Renaissance Pattaya Resort & Spa และ Siam Kempinski Bangkok2. เส้นทางเกาะสมุย-เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี นำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดื่มด่ำธรรมชาติทางทะเลในคอนเซปต์ Island Paradiso: Wellness & Moonlit Shores ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรโรงแรม W Koh Samui และ Kimpton Kitalay Samui และ3. เส้นทาง จ.เชียงใหม่ ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์ธรรมชาติภาคเหนือด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจในคอนเซปต์ Chiang Mai- Into the Wild ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรโรงแรม Marriott Chiang Mai และ Raya Heritage ขณะที่คู่รัก LGBTQ+ โดยคู่รัก LGBTQ+ จะออกเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในหลายเส้นทางทั้งกรุงเทพฯ, ภูเก็ต, กระบี่, สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านทางโซเชียลมีเดีย และสร้างแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวไทย“ตลาด LGBTQ+ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง และกำลังได้รับความสนใจจากกระแสสังคมและกลุ่มธุรกิจต่างๆ รวมทั้งมีกระแสเทรนด์การท่องเที่ยวในระดับโลก การที่รัฐบาลจัดกิจกรรมเพื่อเจาะกลุ่มตลาดเป้าหมาย LGBTQ+ ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดและช่วยเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าและบริการต่างๆ ของไทย และช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ ในฐานะจุดหมายปลายของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั่วโลก” นางสาวศศิกานต์ ระบุ