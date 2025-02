นายกฯ ชมนิทรรศการ ออกแบบกรุงเทพฯ 2568 สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ-ยกระดับซอฟพาวเวอร์

วันนี้ (13ก.พ.) เมื่อเวลา 16.00 น. ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง กรุงเทพฯ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ2568 Bangkok Design Week 2025 โดยมี น.ส.จิราพร สินธุไพร รมต.ประจำสำนักนายก น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช. มหาดไทย รัฐมนตรี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการทำหน้าที่ประธานกรรมการ นายชาคริต พิชญาง กูร ผอ.สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคณะผู้บริหาร ต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกันจากนั้นนายกฯเยี่ยมชมนิทรรศการเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2568 บริเวณโถงอาคาร และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 1 ประกอบด้วย NEIGHBOURMART Bongkok ห้างซัพสินค้าของคนรักกรุงเทพ , Hatari X Habits: 500 Cubic Meters Of Wind By Hatari ,Bangkok Up+rising: Beyond the Chaos, THE MAKING OF BANGKOK DESIGN WEEK 2025 Key Visual: Design UP+ RISING EXHIBITION และถ่ายภาพกับผู้จัดนิทรรศการและรับมอบของที่ระลึกต่อมาได้ชมนิทรรศการข้าว-สาร-เสก Up (RICE)ing โดยนายกฯได้ทดลองชิมข้าว ที่นำมาจัดแสดง และส่องไฟที่เสาหาตัวเลข ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้มาชมงานได้ร่วมสนุก และชมนิทรรศการ “หย่อมป่า เชื่อมพื้นที่ชีวิตดี ๆ ที่ยั่งยืน By AP Thai" และ "Good Mood Pavilion By แสนสิริ" ที่ลานจตุรัสไปรษณีย์ ก่อนนั่งรถสามล้อไฟฟ้า ไปบ้านเลขที่ 1 ตรอกกัปตันบุช ซอยเจริญกรุง 30 ชมนิทรรศการ STITCH Rhythm of the Threads By Sirivannavari Atelier & Academy ซึ่งเป็นเรื่องราวของงานปักผ้าจาก Sirivannavati Atelier & Academy ผสมผสานงานเทคนิคฝรั่งเศส และจินตนาการแบบไทย ผ่านชุด 13 ชุด 1 ฉลองพระองค์ และ 4 ช่างฝีมือ ก่อนเดินทางกลับโดยงานดังกล่าวจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ภายใต้ธีม Design Up+Rising ออกแบบพร้อมบวก สนับสนุน การขับเคลื่อนเทศกาลสร้างสรรค์ระดับนานาชาติของไทย ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมกลยุทธเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทย ให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับในระดับสากล คาดว่า 16 วันของการจัดงาน จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท และดึงผู้เข้าชมงานทั้งในและต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 แสนคน เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2568 จัดถึงวันที่ 23 ก.พ.ครอบคลุมพื้นที่จัดแสดงใน 7 พื้นที่สำคัญทั่วกรุงเทพฯ อาทิ เจริญกรุง ตลาดน้อย เยาวราช ทรงวาด ปากคลองตลาด พระนคร บางลำภูข้าวสาร หัวลำโพง และบางโพ