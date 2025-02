“สมศักดิ์” เปิดพิธีฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภัยพิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างประเทศ ช่วยสร้างมาตรฐานเดียวเพื่อช่วยชีวิตคนได้รวดเร็วขึ้นวันนี้ ( 13 ก.พ 68 )นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภัยพิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (The 6th Regional Collaboration Drill) โดยกล่าวว่าความถี่และความรุนแรงของภัยพิบัติที่เพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน จะต้องมีแนวทางการตอบสนอง ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถรับมือกับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตนจึงมีความยินดี ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ จัดการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภัยพิบัติ ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์ ทดสอบขีดความสามารถ และปรับปรุงกลไกการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆในภูมิภาค เพื่อให้แน่ใจว่า เมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้น อาเซียนจะสามารถยืนหยัดร่วมกัน ตอบสนองได้อย่างทันท่วงที และฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง“การฝึกซ้อมในครั้งนี้ ยังตอกย้ำถึงพันธสัญญา ที่เรามีต่อวิสัยทัศน์ One ASEAN, One Response และปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของความเป็นปึกแผ่น การประสานงานและการลงมือปฏิบัติร่วมกัน ในการรับมือกับภัยพิบัติ ผมขอขอบคุณพันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศสมาชิกอาเซียนทุกท่าน ที่ทำให้การฝึกซ้อมในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จ และหวังว่า จะได้เห็นความก้าวหน้าของความร่วมมือ ในการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุข อย่างยั่งยืนต่อไป”นอกจากนี้นายสมศักดิ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภัยพิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน เป็นการถอดบทเรียน และสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับภัยพิบัติของแต่ละประเทศ จะได้มีมาตรฐานการช่วยเหลือแบบเดียวกัน โดยเริ่มที่ประเทศไทย ที่ได้ถอดบทเรียนสึนามิ เวียดนาม เกี่ยวกับน้ำท่วม ฟิลิปปินส์ เกี่ยวกับแผ่นดินไหว อินโดนีเซีย เกี่ยวกับภูเขาไฟ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นเหตุภิบัติทางธรรมชาติ ดังนั้น ถ้ามาตรฐานช่วยเหลือเป็นหนึ่งเดียว ก็จะสามารถร่วมกันช่วยเหลือชีวิตคนได้มากยิ่งขึ้น