ครม.อนุมัติมาตรการช่วยลูกหนี้รายย่อย Non-Banks ใต้โครงการคุณสู้ เราช่วย และเกณฑ์เบิกจ่ายSoft Loan

วันนี้ (11ก.พ.) นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าวันนี้ (วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของผู้ประกอบการธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non – Banks) ภายใต้โครงการคุณสู้ เราช่วย และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกระบวนการเบิกจ่ายโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ Non – Banks ของธนาคารออมสิน ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของ Non – Banks มีรายละเอียดสรุปได้ 2 ส่วนหลัก ดังนี้ส่วนที่ 1 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของ Non – Banks ภายใต้โครงการคุณสู้ เราช่วย(1)มาตรการปรับโครงสร้างหนี้แบบลดภาระดอกเบี้ยโดยการเน้นตัดต้นเงินคุณสมบัติของลูกหนี้และประเภทสินเชื่อ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่1.สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ วงเงินรวมไม่เกิน 800,000 บาท2.สินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ วงเงินรวมไม่เกิน 50,000 บาท3.สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ วงเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาท หรือ 200,000 บาท4.สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล วงเงินรวมไม่เกิน 20,000 บาท5.สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano Finance) วงเงินรวมไม่เกิน 50,000 บาทรูปแบบการช่วยเหลือลูกหนี้: (1) ลดภาระการผ่อนชำระค่างวดเป็นร้อยละ 70 ของค่างวดก่อนเข้าร่วมมาตรการ เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) จะต้องจ่ายค่างวดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 ของยอดหนี้ (2) ลดอัตราดอกเบี้ยรัยยละ ๑๐ จากอัตราดอกเบี้ยก่อนเข้าร่วมมาตรการ เช่น จากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 25 ต่อปี เป็นร้อยละ 15 ต่อปี เป็นต้น ตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยดอกเบี้ยส่วนที่ลดจะพักชำระไว้ทั้งหมดหากลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ (3) ลูกหนี้ที่อยู่ในมาตรการจะไม่สามารถก่อหนี้ใหม่ใน 12 เดือนแรกที่เข้าร่วมมาตรการ โดยจะถูกรายงานข้อมูลต่อบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) เป็นรหัสพิเศษ ทั้งนี้ สำหรับสินเชื่อวงเงินหมุนเวียนที่ลูกหนี้ยังไม่เบิกใช้ก่อนเข้าร่วมมาตรการลูกหนี้ยังสามารถใช้สภาพคล่องจากวงเงินส่วนที่เหลือได้ (๔) หากลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาได้จนกลายมีสถานะเป็นหนี้ NPL ลูกหนี้ต้องออกจากมาตรการโดยจะต้องชำระดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ตามเงื่อนไขเดิมในส่วนที่ภาครัฐไม่ได้สนับสนุน(2)มาตรการลดภาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ถูกจัดขั้นเป็น NPLs ที่มียอดหนี้ไม่สูงคุณสมบัติของลูกหนี้และประเภทสินเชื่อ-เป็นลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 90 วัน นับแต่วันถึงกำหนดชำระ (จัดชั้นเป็น NPLs) และมีภาระหนี้คงค้างไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ ครอบคลุมสินเชื่อทุกประเภทที่กู้ในนามบุคคลธรรมดารูปแบบการช่วยเหลือลูกหนี้-เป็นการปรับโครงสร้างหนี้แบบผ่อนปรน โดยลดภาระให้ลูกหนี้จ่ายชำระหนี้เพื่อเป็นการชำระหนี้ปิดบัญชี โดยลดภาระให้ลูกหนี้จ่ายชำระหนี้ร้อยละ 10 ของภาระหนี้คงค้าง ส่วนภาระยอดหนี้คงค้างที่เหลืออีกร้อยละ 90 แบ่งเป็น (1) ภาครัฐอุดหนุนผ่านโครงการ Soft Loan สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ Non-Banks ของธนาคารออมสิน ร้อยละ 90 และ (2) Non - Banks รับภาระเองร้อยละ 10 ของภาระยอดหนี้คงค้างที่เหลือส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกระบวนการเบิกจ่ายโครงการ Soft Loan สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ Non-Banks ของธนาคารออมสิน คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ1.เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Non-Banks ที่ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกหนี้รายย่อย ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล สินเชื่อทะเบียนรถ และนาโนไฟแนนซ์2.มีผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีในรอบบัญชีปี 2566 โดยพิจารณาข้อมูลจากงบการเงินของกิจการ3.กำหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ของกิจการในปี 2566 ไม่เกิน 10 เท่า และมี NPLs ของพอร์ตสินเชื่อรวม ณ ปี 2566 ไม่เกินร้อยละ 54.ต้องให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและ ธปท. กำหนดระยะเวลาโครงการ: (1) Non-Banks สามารถยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 (2) ธนาคารออมสินเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 (3) ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่เบิกจ่ายวงเงินกู้ครั้งแรก ซึ่งมีวงเงินโครงการทั้งหมด จำนวน 50,000 ล้านบาทวงเงินสินเชื่อต่อรายที่ธนาคารออมสินให้แก่ Non-Banks-ไม่เกิน 5,000 ล้านบาทต่อราย โดยเป็นไปตามที่ธนาคารออมสินพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ธนาคารออมสินอาจพิจารณาให้วงเงินเพิ่มเติมจากวงเงินสูงสุดเป็นรายกรณีได้ตามความเหมาะสมอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม1.อัตราดอกเบี้ยในโครงการ 0.01 ต่อปี2.ยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (Front End Fee) และค่าธรรมเนียมการชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนด (Pre – Payment Fee) ทุกกรณีหลักประกันการกู้เงิน-อาจให้มีหลักประกัน เช่น สิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้ของ Non - Banks (พอร์ตลูกหนี้สถานะปกติ)เท่ากับวงเงินกู้ โดยจดทะเบียนหลักประกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ พอร์ตลูกหนี้สถานะปกติ มูลค่าไม่ต่ำกว่าภาระหนี้หรือหลักประกันประเภทอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารออมสินเห็นสมควรการชำระคืนเงินกู้-ให้ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและชำระเงินต้นเมื่อครบระยะเวลาสิ้นสุดโครงการทั้งนี้ ทั้งสองส่วนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่าง กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน และธนาคารแห่งประเทศไทย แล้ว และยังคงอยู่ภายใต้หลักการและกรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ที่ได้เห็นชอบการดำเนินมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย