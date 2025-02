“ปวิน” สับแผนปั้นนางแบบโลก “แม้ว” สร้างภาพหลอกลวง คนได้มีแต่ “นาโอมิ” บินเฟิสต์คลาสเที่ยวไทยฟรี แถมเงินหลายล้าน

วันนี้(10 ก.พ.) เมื่อเวลา 18.27 น. นายปวิน ชัชวาลย์พงษ์พันธ์ นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ผู้หลบหนีจากการถูกดำเนินคดีตามมาตรา 112 ไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “Pavin Chachavalpongpun” แสดงความเห็นต่อนโยบายผลิตนางแบบไทยไร้ศัลยกรรม ของรัฐบาลว่า คือนโยบายที่ fraud (หลอกลวง,ฉ้อฉล) ถูกสร้างภาพฝันโดยนายทักษิณ ชินวัตร เป็นนโยบายที่ไม่มีแต่แรกในรัฐบาลชุดนี้ แต่เอามาพ่วงท้ายความเพ้อฝันเรื่อง soft power ที่บอกว่านโยบายผลิตนางแบบนี้หลอกลวงก็ด้วยหลายเหตุผลนายปวิน ระบุว่า ที่พูดไปแล้วคือเรื่อง economy of scale ไทยจะสามารถยกระดับแฟชั่นของเราไปสู่อุตสาหกรรมโลกได้หรือ นักท่องเที่ยวทั่วโลก ถ้าคิดถึงเมืองแฟชั่น​ เขาคิดถึงมิลาน ปารีส ไม่มีใครอยากบินมาไทยซื้อชุดลิเกใส่ และตอนนี้ก็เริ่มงงแล้วด้วยว่า ตกลงจะดันนางแบบไทย หรือเอาเรื่องแฟชั่น ซึ่งทั้ง 2 อย่างไม่ใช่จุดแข็งของไทยเลย แต่เป็นแค่ gimmick (ลูกเล่น) ของนายทักษิณที่เอามาสร้างสีสันทางการเมือง ที่ไม่สามารถผลิตอะไรเป็นรูปธรรมทางเศรษฐกิจได้ ไม่ใช่แค่เรื่องนี้ ที่นายกฯ พูดเรื่อง soft power ตั้งแต่วันแรก วันนี้มีอะไรที่เป็นรูปธรรมไหมนายปวินบอกอีกว่า นโยบายนี้ไม่ใช่นโยบายใหม่ เมื่อกว่า 20 ปีก่อน ทีมไทยรักไทยเสนอนโยบาย Bangkok, Capital of Fashion ซึ่งก็พัง เพราะถ้าสำเร็จวันนั้น นายทักษิณก็คงไม่ต้องเอามาปัดฝุ่นขายใหม่ เราไม่มีทางสู้มิลาน ปารีสได้ เราไม่มีบุคลากรที่เทรนมาด้านนี้ และไม่ใช่เทรนได้ภายใน 2-3 เดือน อุตสาหกรรมแฟชั่นต้องพึ่ง talent หรือพรสวรรค์“ฝรั่งเวลาหลับตาแล้วพูดถึงไทย เค้าคิดถึงแฟชั่นหรอ ไม่ค่ะ เค้าคิดถึงวัด cheap food ทะเล กะหรี่ นี่คือจุดแข็ง ส่วนแฟชั่นไม่มีทางเป็นอุตสาหกรรม mainstream ได้ ความพยายามของรัฐบาลเรื่องนี้จึง fail มากๆ“สุดท้าย คนที่ได้กำไรจากงานนี้ไม่ใช่รัฐบาล ไม่ใช่ทักษิณ ที่แน่ๆ ไม่ใช่ประชาชน แต่คนที่ได้คืออีนาโอมิ ได้ตั๋ว first class มาเที่ยวไทย เงินขวัญถุงหลักหลายล้าน มาเดินสยายผมในทำเนียบสวยๆ ให้มีข่าวลงหน้าหนึ่ง สุดท้ายก็ขนเงินกลับไปเสวยสุขที่ลอนดอน” นายปวินระบุ