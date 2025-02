‘อุเมส ปานเดย์’ หารือผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงานฟิลิปปินส์แก้ปัญหาการจ้างแรงงานฝีมือ

ตามที่ ฯพณฯ นายรัฐมนตรี (แพทองธาร ชินวัตร) ได้มอบหมายให้ ผู้แทนการค้าไทย (นายอุเมส ปานเดย์) เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบตลาดในอาเซียน จึงได้มีการหารือกับทางฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือ อ านวยความสะดวกทางการค้า และแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่างกัน ผู้แทนการค้าไทย (นายอุเมสนัส ปานเดย์) ได้พบหารือกับนาย Mario Zinampan ผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านรัฐกิจสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงานสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาสที่นาย Mario เดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Regional Review of Implementation of theGlobal Compact for Safe, Orderly and Regular Migration ณ UN ESCAPในการนี้ ผู้แทนการค้าไทย (นายอุเมส ปานเดย์) เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พบหารือกับนาย Mario Zinampan ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และ นาย Don Albert PhilippePangcog ทูตแรงงานฟิลิปปินส์ ประจำประทศไทย โดยได้เจรจาเพื่อหาแนวทางในการอนุญาตทำงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ โดยเฉพาะในสาขาแรงงานฝีมือที่ขาดแคลน โดยทั้ง 2 ฝ่าย ได้มีความเห็นพ้องในการจัดตั้ง Working Group เพื่อจัดทำความร่วมมือระหว่างกัน เกี่ยวกับการอนุญาตทำงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน และกระบวนการในการจัดส่งแรงงานฟิลิปปินส์เข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งฝ่ายฟิลิปปินส์เสนอให้มีการจัดทำในลักษณะ Joint Declaration of Intent ซึ่งนายอุเมสฯ เห็นว่ามีความเป็นไปได้ โดยให้แนวทางในการจัดตั้ง Working Group โดยมอบหมายให้กระทรวงแรงงานไปพิจารณาดำเนินการร่วมกับฝ่ายฟิลิปปินส์และแจ้งความคืบหน้า โดยให้แล้วเสร็จภายใน มิถุนายน 2568 อย่างไรก็ตามฝ่ายไทยจำเป็นต้องให้การจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ เป็นไปในลักษณะที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ นายอุเมสฯ ยังได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน นำโดยนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงานและคณะ โดยนายอุเมสฯ ได้ขอให้กระทรวงแรงงานกลับไปพิจารณาหาแนวทางความร่วมมือในการจ้างแรงงานฝืมือในสาขาแรงงานฝีมือที่ขาดแคลน เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในสาขาดังกล่าวปัจจุบันแรงงานฟิลิปปินส์ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยจัดอยู่ในแรงงานระดับฝีมือชำนาญการ โดยกรมกาจัดหางานมีการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานให้แรงงานในกลุ่มดังกล่าว โดยปัจจุบันข้อมูล ณ เดือนมกราคม2568 มีแรงงานฟิลิปปินส์ที่จัดอยู่ในแรงงานระดับฝีมือชำนาญการ ได้รับอนุญาตให้ทำงานตาม พ.ร.ก.จำนวน21,992 คน (จากแรงงานต่างด้าวทำงานกลุ่มที่มีทักษะฝีมือ เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 179,462 คน) จากสถิติคนต่างด้าวตามมาตรา 59 ของ พ.ร.ก.มีแรงงานฟิลิปปินส์จำนวน 20,620 คน ทำงานในเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน ผู้จัดการบริษัท, เจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงานเอกชน และผู้ประกอบวิชาชีพด้านอื่น ๆ ตามลำดับ