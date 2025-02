‘อุเมส ปานเดย์’ ผู้แทนการค้าไทยเชิญทูตพาณิชย์มาเลเซียหารือที่ทำเนียบฯ เตรียมนำคณะบินถกความร่วมมือการค้า-การลงทุน

ตามที่ ฯพณฯ นายรัฐมนตรี (แพทองธาร ชินวัตร) ได้มอบหมายให้ ผู้แทนการค้าไทย (นายอุเมส ปานเดย์) เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการเปิดตลาดในอาเซียน นายอุเมสฯ จึงได้มีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียเพื่อหารือผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน ระหว่างวันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2568 โดยจะเข้าพบหารือกับ รัฐมนตรีกระทรวงการลงทุน การค้า และอุตสาหกรรม (MITI) Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, Minister of Investment, Trade and Industry ของมาเลเซีย เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการลงทุนและการค้าทวิภาคีผ่านคณะทำงานร่วมว่าด้วยการค้าและการลงทุน โดยมีเป้าหมายที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2570ในการนี้ ผู้แทนการค้าไทย (นายอุเมส ปานเดย์) เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2568 ได้เชิญทูตพาณิชย์มาเลเซีย Ms. Jayagowri Pindaya, Minister Counsellor (Economic Affairs) เข้าพบหารือที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซีย ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน โดยการเดินทางเยือนมาเลเซียในครั้งนี้ นายอุเมสฯ จะได้นำคณะนักธุรกิจไทย 23 บริษัท 35 ราย ในสาขา ชิ้นส่วนยานยนต์ ไฟฟ้า เครื่องจักรอุตสาหกรรม ก่อสร้าง และการแพทย์ เข้าร่วมงาน Malaysian – Thailand Industrial Product Business Matching และพบประธานสมาพันธ์นักธุรกิจภาคอุตสาหกรรมหนักมาเลเซีย (Federation of Malaysian Manufacturers) เพื่อหาลู่ทางการค้าการลงทุนนอกจากนี้ นายอุเมสฯ ยังมีกำหนดการพบหารือกับภาคเอกชนรายใหญ่ของมาเลเซีย อาทิ CEO ของ AirAsia , Sime Darby Group, CIMB เป็นต้น อีกทั้งยังมีกำหนดการนัดหมายเอกอัคราชทูตแอลจีเรีย ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งดูแลประเทศไทย เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันต่อไปมูลค่าการค้าไทย – มาเลเซีย ในปี 2567 มีมูลค่า 26,056 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นมูลค่าการส่งออก 12,335 ล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าการนำเข้า 13,720 ล้านเหรียญสหรัฐ และส่งออกสินค้า โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, น้ำมันสำเร็จรูป, แผงวงจรไฟฟ้า, เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, ยางพารา ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดิบ, แผงวงจรไฟฟ้า, เคมีภัณฑ์, เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ