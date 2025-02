“พิพัฒน์”ใส่ใจความปลอดภัย จับมือ 18 สถานประกอบกิจการยักษ์ใหญ่ ขับเคลื่อนแคมเปญ “Safety Culture Together”

วันนี้(5 ก.พ.)นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามปฏิญญาความปลอดภัยว่าด้วยการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ระหว่างกระทรวงแรงงาน กับผู้บริหารสถานประกอบกิจการ 18 แห่ง ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 เพื่อร่วมขับเคลื่อนแคมเปญ “Safety Culture Together” ตั้งเป้าลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน กรณีร้ายแรงให้เหลือไม่เกิน1 ต่อ 1,000 คน และกรณีเสียชีวิต ให้เหลือไม่เกิน 3 ต่อ 100,000 คน ในปี 2573นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยในปี 2568 ได้ประกาศนโยบายสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน โดยการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งเน้นยกระดับความปลอดภัยสู่สากล เคร่งครัดบังคับใช้กฎหมาย มุ่งสู่เป้าหมายลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน การดำเนินการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อบรรลุเป้าหมายลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน กรณีร้ายแรง จากปัจจุบัน 2.03 ต่อลูกจ้าง 1,000 คน ให้เหลือไม่เกิน 1 ต่อลูกจ้าง 1,000 คน และกรณีเสียชีวิตจากปัจจุบัน 4.66 ต่อลูกจ้าง 100,000 คน ให้เหลือไม่เกิน 3 ต่อลูกจ้าง 100,000 คน ในปี 2573 สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งการดำเนินการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนสูง และมีห่วงโซ่อุปทานจำนวนมาก ผมต้องขอขอบคุณสถานประกอบกิจการทั้ง 18 แห่ง ที่มาร่วมขับเคลื่อนและผลักดันการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ขยายผลออกไปในวงกว้างอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเรือเอก สาโรจน์ คมคาย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามปฏิญญาความปลอดภัยฯ ในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามนโยบายของท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ขับเคลื่อนนโยบาย โดยมอบหมายหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินกิจกรรม Safety Campaign ประกอบด้วย แคมเปญ Safety Inspection Together เป็นการรณรงค์บูรณาการตรวจเข้มการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ แคมเปญ Knowing Safety Culture Together เป็นการรณรงค์สร้างการรับรู้ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของคนทำงานให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในทุกองค์กร และแคมเปญ Safety Culture Together in The Workplace เป็นการรณรงค์ให้สถานประกอบกิจการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ดังนั้น ปฏิญญานี้ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์แสดงความมุ่งมั่นร่วมมือกันอย่างจริงจัง ระหว่าง กระทรวงแรงงาน ร่วมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน 18 หน่วยงาน ที่พร้อมสนับสนุนและร่วมดำเนินกิจกรรม “สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย” ไปด้วยกัน โดยภาครัฐได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไกการบังคับใช้กฎหมาย การสร้างการรับรู้ และพัฒนาเครือข่าย ในส่วนของสถานประกอบกิจการจะได้มีการขยายผลไปยังสาขาเครือข่ายธุรกิจตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานเสี่ยงของลูกจ้างเป็นพฤติกรรมการทำงานปลอดภัย และหากดำเนินการต่อเนื่องจะกลายเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานขององค์กร จะเป็นแนวทางป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงานที่ยั่งยืนในอนาคต และหลังจากนี้จะมีการประชุมหารือร่วมกันเป็นระยะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่นต่อไป