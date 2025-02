“อิ๊งค์” ยกคณะเยือนจีนถกสีจิ้นผิง-ภาคเอกชน อุ้มลูกกันสื่อถามปมตัดไฟแก๊งคอลฯ โยน "อนุทิน" ตอบ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 5 ก.พ. ที่ท่าอากาศยานทหา ร2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทาง มาพร้อมกับนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีและลูกทั้งสองมาส่งเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยนายกฯ อุ้มน้องธาษิณ ด.ช.ธาษิณ สุขสวัสดิ์ ลูกชาย ลงมาจากรถ ก่อนเดินเข้าไปสวัสดีทักทายรัฐมนตรีที่ จะเดินทางไปพร้อมคณะ พร้อมระบุว่า มีเด็กมาส่งด้วย และหันไปสอบถามนายอนุทิน ว่า “เป็นอย่างไรบ้าง เห็นไปกดปุ่มตัดไฟ กดไปแล้วใช่หรือไม่เรียบร้อย โอเคดีใช่หรือไม่"นายอนุทิน ตอบกลับว่าเรียบร้อยดีครับ ก่อนที่นายกฯจะหยอกล้อสื่อว่า อุ้มลูกมาไม่มีใครกล้าถามทั้งนี้ เมื่อสื่อพยายามสอบถามเรื่องการตัดไฟ นายกฯได้โยนไปทางนายอนุทิน และระบุว่าฝากให้ถามรัฐมนตรีสัมภาษณ์จากนั้นเวลา11.30 น.นายกฯพร้อมคณะ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย นายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ( ดีอี )นายมาริษ เสงียมพงษ์ รมว.ต่างประเทศ นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (เวลากรุงปักกิ่ง เร็วกว่ากรุงเทพฯ 1 ชั่วโมง) เพื่อเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ และเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ฤดูหนาว ครั้งที่ 9 ที่ นครฮาร์บิน ระหวางวันที่ 5 – 8 ก.พ. 2568สำหรับภารกิจของนายกฯในวันที่ 6 ก.พ. มีกำหนดเยี่ยมคารวะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ที่ East Hall มหาศาลาประชาชน จากนั้นพบหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน และวางพวงมาลา ที่อนุสาวรีย์วีรชน จัตุรัสเทียนอันเหมิน จากนั้น น.ส.แพทองธาร จะหารือกับบริษัทเอกชนจีน และในช่วงเย็นร่วมพิธีต้อนรับ ตรวจแถว ณ North Hall มหาศาลาประชาชน ก่อนพบหารือกับนายกรัฐมนตรีจีน ที่ East Hall จากนั้นเป็นสักขีพยานร่วมนายกรัฐมนตรีจีนในพิธีลงนามความตกลงระหว่าง หน่วยงานไทย-จีน ที่ Hebei Room และร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับภารกิจในวันที่ 7 ก.พ.น.ส.แพทองธาร เดินทางจากกรุงปักกิ่ง ไปนครฮาร์บิน เพื่อร่วมงานเลี้ยงรับรองต้อนรับผู้นำต่างประเทศ ที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ฤดูหนาว ครั้งที่ 9โดยมีประธานาธิบดีจีนและภริยาเป็นเจ้าภาพ และนายกฯจะให้กำลังใจนักกีฬาในช่วงและเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ฤดูหนาว ครั้งที่ 9 ที่ Harbin InternationalConvention and Exhibition Sport Centre ทั้งนี้เมื่อจบภารกิจ นายกฯและคณะจะเดินทางกลับถึงไทยที่ในวันที่8 ก.พ.เวลา15.30 น.ด้านนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ เวลา 11.30 น. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครแล้ว โดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนเวลา 17.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่ง (เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)โดยมีนางฮว่า ชุนหยิง (H.E. Mrs. Hua Chunying) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน รอให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติ ณ สนามบิน นานาชาติกรุงปักกิ่ง พร้อมด้วยผู้บริหารของรัฐบาลจีนและเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย รวมทั้งเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการสำคัญ ดังนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 ในช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าพบหารือกับ นายสี จิ้นผิง (H.E. Xi Jinping) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และนายจ้าว เล่อจี้ (H.E. Mr. Zhao Leji) ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกมิติ หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรี จะเดินทางเพื่อไปวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์วีรชน จัตุรัสเทียนอันเหมินในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีตรวจแถวสวนสนามภายในศาลามหาประชาชน และเข้าพบปะหารือร่วมกับนายหลี่ เฉียง (H.E. Mr. Li Qiang) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงต่าง ๆ ระหว่างไทย - จีน ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และข้อตกลงต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศที่ได้บรรลุข้อตกลงระหว่างกัน หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของไทยได้เห็นชอบในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ไทย-จีน หลายฉบับที่เป็นประโยชน์ ระหว่างสองประเทศ ซึ่งการเดินทางครั้งนี้จะมีทั้งในส่วนของกระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดีอี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมหารือในทุกมิติระหว่างกัน โดยในช่วงค่ำ รัฐบาลจีน โดยนายกรัฐมนตรีจีนและคณะผู้บริหาร ได้จัดงานเลี้ยงรับรองนายกรัฐมนตรีและคณะนายจิรายุกล่าวต่อไปว่า ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ในช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะออกเดินทางจากกรุงปักกิ่งไปยังนครฮาร์บิน ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ และเมื่อเดินทางถึง นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ที่รัฐบาลจีนจัดขึ้นเพื่อต้อนรับผู้นำแต่ละประเทศ โดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เป็นเจ้าภาพ และเชิญนายกรัฐมนตรี นางสาวแพทองธาร ชินวัตร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว ครั้งที่ 9 อย่างเป็นทางการ โดยนายกรัฐมนตรีจะพบปะเพื่อให้กำลังใจนักกีฬาไทย และเยี่ยมชมงานแสดงศิลปะแกะสลักน้ำแข็ง หรือ Harbin Ice and Snow World ก่อนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว ครั้งที่ 9 ในช่วงค่ำ“คณะของนายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วย 1. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 2. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 3. นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 4. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 6. นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 7. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 8. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 9. นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง”