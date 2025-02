ครม.รับทราบผลประชุมระดับรมต.เกษตรของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (4ก.พ.) นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ณ นครคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารรัฐประชาชนจัน โดยมีรัฐมนตรีเกษตรของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทั้งหมด 6 ประเทศ (กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม และจีน) เข้าร่วมประชุม สรุปได้ ดังนี้1. ที่ประชุมเน้นย้ำถึงความสำคัญในการร่วมมือกันของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อรับมือกับความท้าทายของสถานการณ์โลกปัจจุบัน อาทิ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความไม่มั่นคงทางอาหาร และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม เป็นต้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารที่ยั่งยืน (Transformation to Agrifood system) จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดยต้องมีการดำเนินการประสานงานกันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก2. การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและนโยบายในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรอาหาร เพื่อรับมือกับความท้าทายในสถานการณ์โลกปัจจุบันโดยประเทศไทยมีนโยบายที่ยึดหลักการขับเคลื่อนด้วยตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้โดยใช้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ที่เน้นการบูรณาการทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรที่ดินและน้ำอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับเกษตรกรรายย่อย สตรี เยาวชน และกลุ่มด้อยโอกาสต่าง ๆอย่างเท่าเทียม โดยประเทศไทยมีศักยภาพและยินดีสนับสนุนความร่วมมือกับประเทศสมาชิกของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคสัตว์ การควบคุมโรคระบาดสัตว์ข้ามแดนการจัดการการดื้อยาจุลชีพ เกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทำโครงการหมอดินอาสา3. ที่ประชุมได้รับรองกรอบยุทธศาสตร์คุนหมิงสำหรับการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรอาหาร ภายใต้ GMS 2030 (GMS 2030 Strategy for Transformationof Agri-Food Systems) ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านเกษตร เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและความพร้อมในการรับมือผลกระทบและความท้าทายที่เป็นภัยต่อความยั่งยืน และความสามารถในการขึ้นตัวของระบบเกษตรอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตัดไม้ทำลายป่าและการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร โดยมุ่งเน้นการยกระดับความร่วมมือผ่านการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในอนุภูมิภาคส่วนการหารือทวิภาคี กับนาย Zhang Zhili รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านวิชาการและโอกาสในการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างกัน สรุปได้ ดังนี้1.การส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านเกษตร ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเกษตรไทย - จีน (Sino-Thai Agricultural Technical Cooperation) ที่ผ่านมามีการจัดประชุมร่วมกันมาแล้ว 12 ครั้ง สามารถดำเนินโครงการความร่วมมือร่วมกันมากกว่า 70 โครงการ โดยในครั้งที่ 13 ซึ่งจีนเป็นเจ้าภาพ จะเป็นโอกาสในการผลักดันโครงการความร่วมมือด้านการเกษตร อาทิ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึงการขจัดความยากจนในพื้นที่ชนบท เป็นต้น2. การหารือให้จีนสนับสนุนและผลักดันการพิจารณาการขอยื่นการเปิดตลาดสินค้าเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยจีนเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรอันดับ 1 ของไทย มีมูลค่าการส่งออก 11,271 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 42 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมด มีสินค้าเกษตรสำคัญ อาทิ ทุเรียน มันสำปะหลัง ยางพารา สำหรับสินค้าผลไม้ที่ไทยส่งออกไปจีนแล้ว มีทั้งสิ้นจำนวน 22 รายการ3. ในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีน คาดว่าจะมีการลงนามพิธีสารว่าด้วยความปลอดภัยอาหารด้านสัตว์แพทย์ การปกป้องพืช เพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of China: GACC) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกน้ำผึ้งรวมไปถึงนมผึ้งและเกสรผึ้งไปจีนได้มากขึ้น