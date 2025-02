“อิ๊งค์” สปีกอิงลิชตอบสื่อจีน เยือนปักกิ่งถกความร่วมมือปราบแก๊งคอลฯ พร้อมคุยซอฟต์พาวเวอร์-กีฬา เซ็นข้อตกลงทวิภาคี

วันนี้(4 ก.พ.) ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีตอบคำถามสำนักข่าวจีนเป็นภาษาอังกฤษ ระหว่างการแถลงข่าวที่ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล ถึงประเด็นการหารือระหว่างการเดินทางไปเยือนจีนว่า เรื่องแก๊งคอลเซนเตอร์ทั้งสองประเทศต่างก็ประสบปัญหาเดียวกัน ดังนั้นเรื่องคอลเซนเตอร์จึงส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศ จริงๆ แล้ว มากกว่าสองประเทศ แต่เป็นทั่วโลก สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ คิดว่าเราจำเป็นต้องพูดคุยและแก้ไขปัญหานี้ แน่ใจว่าจีนจะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับเราและประเทศอื่นๆ เช่นกัน“นี่เป็นหัวข้อหลักที่เราต้องพูดคุยและต้องหาทางแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกับจีน เรามีมากกว่าเรื่องคอลเซนเตอร์ เรามีเรื่องการส่งออกและนำเข้าด้วย เรามีความสัมพันธ์ทางการทูตในปีนี้ รวมถึงซอฟต์พาวเวอร์และกีฬา และอีกหลายๆ เรื่อง“นั่นคือเหตุผลว่าทำไมดิฉันจึงชอบพารัฐมนตรีในรัฐบาลของดิฉันไปด้วยทุกครั้งที่เดินทางเพื่อให้แน่ใจว่างานทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขโดยคณะรัฐมนตรีชุดนี้ นี่คือภาพลักษณ์ที่ฉันต้องการให้ประเทศอื่นๆ ได้รับ นั่นคือเรามีคณะรัฐมนตรีที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาทั้งหมด”เมื่อถามว่า มีแผนจะลงนามข้อตกลงทวิภาคีหรือไม่ นายกฯ ตอบว่า ใช่ๆ เรามีแผนที่จะลงนามร่วมกับจีนด้วยเมื่อถามว่า ข้อตกลงทวิภาคีมีอะไรบ้าง นายกฯ ตอบว่า เป็นเรื่องของคอลเซนเตอร์ด้วย เป็นเรื่องของการค้าด้วย แต่เราจะดูรายละเอียดทั้งหมดและรายงานให้ทราบพร้อมกับข้อตกลงกับจีนด้วย“ดิฉันไม่อยากจะรายงานเรื่องนี้ด้วยตัวเอง เราต้องลงนามร่วมกันแล้วจึงรายงานต่อสื่อมวลชน” นายกฯ กล่าวรายละเอียดการตอบของนายกฯ เป็นภาษาอังกฤษI think both countries we share the same pains. So, about the call centre, it affects both of the countries. Actually, more than two countries, it is around the world actually. So, what's happening right now, I think we need to talk about it and sort it out. And I'm sure that China is going to be more than happy to cooperate with us and other countries as wellSo, this is like the main topic that we have to talk about and have to find a solution about this.There are many aspects to talk about with China. We have more than about the call centre. We have about like the export import as well. We have all the the, the diplomatic relationship this year and soft power and sports.And many things. That's why, like when I travel, I like to bring my M inisters with me to make sure that all the work will be sorted out by this cabinet. So, this is the the image that I want other country to receive that we had a strong cabinet and we ready to to sort all the all the problems out.Q: Any plan on bilateral agreement?Yes, yes, yes, we we plan to sign together with China as well.Q: What sort about the bilateral agreements?It's about the the call centre as well. It's about the trade as well, but we will look all the details and report to you together with the with China as well. I don't want to, you know, report this myself. We have to sign together and then give the press together.