112 ผู้บริหารร่วมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง มุ่งยกระดับความรู้ พัฒนาการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

วันนี้(3 ก.พ.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง รุ่นที่ 6 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มูลนิธิเกษตราธิการ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดังสูง (วกส.) ประธานกรรมการมูลนิธิเกษตราธิการ และดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เข้าร่วมณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งนึ้เพื่อแสดงศักยภาพและสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในแวดวงเกษตรกรรมที่มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับคุณธรรมโดยให้ความสำคัญของเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจ สีเขียว หรือ BCG ECONOMY อัตลักษณ์ด้านอาหาร การขยายช่องทางตลาดสินค้าเกษตร ระบบขนส่งสินค้าเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การสร้างระบบการทำงานแบบบูรณาการ ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงรุ่นที่ 6ซึ่งอัตลักษณ์ด้านอาหารมุ่งเน้นการพัฒนาอาหารที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่หรือที่เรียกว่า Fusion Food สามารถเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจในอาหารและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้และช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร การขยายช่องทางตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาระบบและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลายและทันสมัยมากยิ่งขึ้นระบบขนส่งสินค้าเกษตร ปรับปรุงระบบขนส่งสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตและลดต้นทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สนับสนุนการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างระบบการทำงานแบบบูรณาการ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาวสำหรับหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง รุ่นที่ 6 มีทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน Agriculture and Cooperatives Landscape ด้าน Agricultural Market Mechanisms ด้าน Technology and Innovation ด้าน Current Issues for Agriculture Development ด้าน Research for the Future และ ด้าน Leadership and Sustainability ซึ่งเนื้อหาหลักสูตร จะครอบคลุมและเชื่อมโยงในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคการเกษตร รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำมาซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรที่เป็น Agri Challenge เพื่อรองรับความปกติใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง รุ่นที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 25 กรกฎาคม 2568 ได้รับความกรุณาจาก ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ณ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานครโดยมีผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้แทนเกษตรกร จำนวน 112 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรม อันจะเป็นการยกระดับความรู้ กรอบความคิด ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน การได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จึงเป็นส่วนสำคัญที่รวมกันเป็น “ประชารัฐ” ทำให้เกิดการพัฒนาการเกษตรในมิติต่าง ๆ