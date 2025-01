“นฤมล”ปลื้ม เยาวชนไทยสร้างสิ่งประดิษฐ์ ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกข้าวคาร์บอนต่ำ ลดโลกร้อน พร้อมหนุน เด็กไทยเป็น Smart Farmer

วันนี้(30 ม.ค.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานรับฟังการนำเสนอผลงานโครงการ Future of Life จากนักเรียนโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา และโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา โดยมี นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร. นานา คึนเคล ผู้อำนวยการและผู้ประสานงาน กลุ่มเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (Dr. Nana Kuenkel : Cluster Director Coordinator – Agriculture and Food Cluster GIZ) นางอมราพร ชีพสมุทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน และผู้แทนกรมการข้าว เข้าร่วมโดย ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า ตนรู้สึกภาคภูมิใจที่เยาวชนไทยสนใจทำโครงการที่ช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถเพาะปลูกข้าวคาร์บอนต่ำลดโลกร้อน ซึ่งได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยชาวนาทำเกษตรกรรมได้สะดวกและมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับเยาวชนที่สนใจด้านเกษตรกรรม โดยมีโครงการสนับสนุนเยาวชนไทยให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ให้อยู่ในห่วงโซ่การเกษตรทั้งด้านวิชาการ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม การตลาดให้มากขึ้น นอกจากนี้ ตนขอฝากกรมการข้าวผลักดันผลงานของนักเรียนให้กระจายสู่ชุมชน และขอขอบคุณ GIZ ที่สนับสนุนผลงานของเยาวชนไทยสำหรับโครงการ Future of Life เป็นโครงการส่งเสริมเกษตรกรและชุมชนให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมปลูกข้าวลดคาร์บอน เน้นการทำเกษตรกรรมยั่งยืนที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สามารถลดก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้น้ำสำหรับเพาะปลูก และสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยใช้เทคนิคการปลูกข้าวเปียกสลับแห้ง (AWD) และนำท่อ PVC เจาะรูรอบท่อ ฝังลงดิน เพื่อวัดระดับน้ำด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic) ผ่านอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า “Rice Sense” ซึ่งนักเรียนในโครงการร่วมกันคิดค้นขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้อุปกรณ์วัดระดับน้ำที่สามารถส่งข้อมูลลงระบบได้ทันที มีขนาดเล็ก พกพาง่าย และราคาย่อมเยา พร้อมทั้งสร้างแบรนด์ข้าวลดโลกร้อนสร้างรายได้ให้กับชุมชน ในขณะเดียวกัน นักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสะสม Carbon Credit ได้อีกด้วย