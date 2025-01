ป.ป.ช.จับมือ EXIM BANK - CAC ผลักดันมาตรการจูงใจทางภาษีป้องกันทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช. จับมือ EXIM BANK และ CAC ประกาศความร่วมมือ ผลักดันมาตรการจูงใจ มาตรการทางภาษี เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ในภาครัฐและเอกชนวันนี้ ( 30 ม.ค.) นายสาโรจน์ พึงรำพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช. ) เป็นประธานในการแถลงข่าว ประกาศความร่วมมือด้านการสนับสนุนกิจกรรมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ระหว่าง ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่มีนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท นายพรหเมศร์ เบ็ญจรงค์กิจ ผู้อำนวยการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC และนายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ร่วมแถงข่าวเลขาธิการป.ป.ช. กล่าวว่า จากที่สำนักงานป.ป.ช. และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 51 แห่ง ที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 และดำเนินการตามมติคณะกรรมการป.ป.ช. ที่มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีมาตรการและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตข้อเสนอแนะขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวอีกว่า ในฐานะป.ป.ช.เป็นหน่วยงานหลัก ในการขับเคลื่อนมาตรการจูงใจ เพื่อให้ภาคเอกชนมีมาตรการและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ซึ่งเพียงสำนักงานป.ป.ช.หน่วยงานเดียวไม่สามารถดำเนินการได้ มีการบูรณาการร่วมกับระหว่างพรรคภาคเอกชน โดยการนำร่องรณรงค์ส่งเสริมให้บริษัทที่เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอรัปชั่นของภาคเอกชนไทยหรือ CAC ให้สิทธิประโยชน์กับผู้ค้าของบริษัท ควบคู่กับ การผลักดันมาตรการจูงใจ ที่ออกโดยรัฐ เช่นมาตรการทางภาษี การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจด้านนายรักษ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารEXIM BANK ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคาร EXIM BANKได้แก่ “White Certificate of Deposit” และ “White EX” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ด้าน Governance แห่งแรกของเอเชีย ในด้านการต่อต้านคอร์รัปชันและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ โดยมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนไทยที่ได้มาตรฐานหรือได้รับการรับรอง โดย ISO หรือ CACทั้งนี้นายรักษ์ เชื่อว่า ที่ผ่านมาประเทศเรามีแต่การลงโทษ เฆี่ยนตี แต่เราอยากจะโอบกอดคนดี ทำดีต้องได้ดี เราจึงมีสินเชื่อสีขาว เพื่อบริษัทสีขาว และจากโครงการสินเชื่อสีขาวนี้ จะทำให้ภาคเอกชนที่จะมาเป็นคู่สัญญากับภาครัฐได้ มีมาตราฐานในระบบการควบคุมภายในที่ดีบัตรเงินฝากสีขาว (White Certificate of Deposit) วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 อายุ คือ ระยะเวลา 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.15 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.20 ต่อปี และระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปีสินเชื่อ White EX หรือโครงการ EXIM เงินทุนสีขาว สนับสนุนผู้ประกอบการที่พร้อมร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดย EXIM BANK ให้การสนับสนุน ดังนี้“White Starter” สำหรับใช้ในกิจการของผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันกับ EXIM BANK วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้นร้อยละ 5.60 ต่อปี ใน 6 เดือนแรก พร้อมลดค่าธรรมเนียมสินเชื่อ“White Intermediate” สำหรับผู้ประกอบการที่ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC (CAC Declared 1 ดาว) และอยู่ระหว่างการขอรับรอง CAC Certified (2 ดาว) หรืออยู่ระหว่างการขอรับรองมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่ออเนกประสงค์ หรือสินเชื่อเพื่อการลงทุน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 4.75% ต่อปี ในปีแรก วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระคืนสูงสุด 5 ปี“White Advanced” สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง CAC Certified (2 ดาว) หรือ ได้รับรอง CAC Change Agent (3 ดาว) ตลอดจนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 37001 หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง EXIM BANK พร้อมสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในกิจการ วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นตลอดปีแรก 3.75% ต่อปี ผ่อนชำระคืนสูงสุด 7 ปี​ซึ่งผลิตภัณฑ์การเงินของ EXIM BANK เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันมาตรการจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีมาตรการและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตที่ออกโดยภาครัฐ เป็นการขับเคลื่อนเรื่องธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลในภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตาม MOU และมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การ เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) ของประเทศไทยตามเป็นนโยบายของรัฐบาล