รัฐบาลย้ำก่อน พ.ร.ก.ไซเบอร์ประกาศใช้สั่งเร่งจับกุมมิจฉาชีพ เตือนห้ามคลิก 22 เว็บอันตราย

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในระหว่างที่รอพระราชกำหนดทางไซเบอร์ประกาศใช้คาดว่าภายในเดือนหน้านี้ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้เร่งดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องโดยได้ออกเตือนประชาชนระมัดระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ในโลกออนไลน์ เนื่องด้วยปัจจุบันจากความรวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และช่องทางการสื่อสารที่มากขึ้น ทำให้มิจฉาชีพต่างสรรหาวิธีการในการหลอกลวงเหยื่อ โดยมักจะใช้วิธีการที่มาในรูปแบบของการสร้างแรงจูงใจให้ผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น หลอกให้ลงทุน หลอกหารายได้พิเศษ และหลอกให้หลงเชื่อใส่ข้อมูลส่วนตัวนายคารม กล่าวว่า ด้วยวิธีการหลอกลวงดังกล่าว กลุ่มมิจฉาชีพจึงมักจะใช้วิธีการแอบแฝงในโลกออนไลน์โดยมาในรูปแบบของการสร้างเว็บไซต์ปลอม ซึ่งจากการตรวจสอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่ามีเว็บไซต์ปลอม 22 เว็บไซต์อันตราย ดังนี้ 1. thaigrowthdigitalmarketing .cc 2. www.settradethailand .com 3. m.athur .net/trade 4. www.ezbuy66 .com/ 5. ftc. trade-thai .com 6. okx. hsgi .xyz 7. www. btscswl .com/djvjpw 8. wap.happinessco .cc 9. bitmart.erwz .live 10. tokts .life/ww 11. www. thaibet248 .com/ 12. tiktok.thaipvz .com/ 13. www. shopping-now-maket .com/ 14. pi-moneyloan .com 15. pea.bjgth .cc 16. www. cryptoxj .com/ 17. www. bonanza-store .net 18. hshh-banktt .app 19. dedifeqa-spt .top 20. royaltrad .vip 21. h5.jgol .live และ 22. affilliiate .com/index/login โดยเว็บไซต์อันตรายดังกล่าว ทางด้านตำรวจไซเบอร์ได้ดำเนินการทางคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์อันตราย 22 เว็บไซต์ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อันตรายเท่านั้น ยังมีเว็บไซต์อันตราย อื่น ๆ ที่เปิดใช้งานอยู่ ซึ่ง Server ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย“ย้ำเตือนประชาชนระมัดระวังเว็บไซต์ที่ส่งต่อผ่านทางสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะจากคนที่ไม่รู้จัก ไม่มีแหล่งที่มา เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงโดยมิจฉาชีพ หากไม่มั่นใจ อย่าคลิกเข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ อย่าโหลดข้อความจากบุคคลที่ไม่รู้จัก อย่าให้ข้อมูลส่วนตัว ทั้งนี้ กลโกงของมิจฉาชีพมักจะมาในรูปแบบของการโฆษณาชวนเชื่อที่ได้รับผลตอบแทนสูง" นายคารม กล่าว