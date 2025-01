“อัครา-มนพร”จับมือ ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตข้าวเหนียวด้วยโดรนเพื่อการเกษตร จ.นครพนม เร่งยกระดับผลผลิตข้าว ช่วยลดต้นทุน

วันนี้(25 ม.ค.)นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเหนียวคุณภาพดีในพื้นที่นำร่องเขตปลดล็อคอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร (Drone for agriculture) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2568 โดยมี นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว ผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่วนจังหวัด ภาคเอกชน และเกษตรกร เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ว่า การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสายพันธุ์ข้าวเหนียวที่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยกระดับการผลิตเมล็ดพันธุ์ผ่านการใช้เทคโนโลยีการผลิต และการใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร (Drone for Agriculture) ให้เกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีรายได้เพิ่ม จึงบูรณาการร่วมกับกระทรวงคมนาคม โดยบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเหนียวคุณภาพดีในพื้นที่นำร่องเขตปลดล็อคอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร (Drone for agriculture) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2568 เพื่อให้เกษตรกรใช้โดรนดูแลผลผลิตข้าวได้อย่างแม่นยำ สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดี ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" รมช.อัครา กล่าวสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่าย ได้แก่ 1) นิทรรศการโดรนเกษตรปลอดภัย 2) การสาธิตวิธีการย้อมหม่อนไหม 3) นิทรรศการสายพันธุ์ข้าวเหนียวที่เหมาะกับการเพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) การจัดทำสูตรอาหาร TMR สำหรับแพะ และ 5) การพัฒนาที่ดินเพื่อประสิทธิภาพการผลิตข้าวทั้งนี้ ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นองค์กรชาวนาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยกำหนดให้ศูนย์ข้าวชุมชนมีบทบาทหน้าที่หลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชน 2) เป็นศูนย์เรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว และ 3) เป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวของชุม โดยปัจจุบันมีศูนย์ข้าวชุมชนขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว จำนวน 5,231 ศูนย์ จาก 75 จังหวัด ในส่วนจังหวัดนครพนม มีศูนย์ข้าวชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว จำนวน 79 ศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ครบทั้ง 12 อำเภอ มีการบริหารจัดการแบบชุมชนมีส่วนร่วม การดำเนินงานกิจกรรมในลักษณะ “โดยชาวนา เพื่อชาวนา” ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการข้าว สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์