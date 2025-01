รัฐบาลขอบคุณเอกชนให้พนักงานทำงานที่บ้าน แก้ pm2.5 กระทรวงแรงงานยันให้ถือเป็นวันทำงานปรกติ

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลขอความร่วมมือ ให้ทำงานที่บ้าน หรือเวิร์กฟรอมโฮม (Work from Home : WFH) นั้นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ให้ความร่วมมือ เริ่มประกาศให้มีการ WFH เป็นจำนวนมากทั้งนี้ กระทรวงแรงงานยืนยันว่า การทำงานแบบเวิร์กฟรอมโฮม (Work from Home) สำหรับมาตรการ WFH ถือว่าเป็นวันทำงานปกติ เปรียบเสมือนเป็นวันทำงานตามกฎหมายแรงงาน โดยที่นายจ้างไม่สามารถนำไปนับเป็นวันลาหรือขาดงานไม่ได้ เนื่องจากเป็นการที่นายจ้างมอบหมายงานให้ทำงานนอกสถานประกอบกิจการ โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา หรือวันหยุด ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 ในมาตรา 23/1” ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ผ่าน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป เพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้าง และลูกจ้างสามารถตกลงกันในการทำงานที่บ้านหรือสถานที่อื่นนอกเหนือจากสถานประกอบกิจการได้ โดยการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย โดยหลักการสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 ในมาตรา 23/1 มีสาระดังนี้ คือ1.นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันให้ลูกจ้างสามารถทำงานนอกสถานประกอบกิจการหรือนอกสำนักงานของนายจ้างได้ โดยลูกจ้างสามารถนำงานดังกล่าวไปทำที่บ้านหรือที่พักอาศัย หรือทำงานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานที่ใด ๆ ได้2.กำหนดให้การตกลงทำงานแบบ Work from Home ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ต้องทำเป็นหนังสือหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง โดยตกลงให้มีรายละเอียด เช่น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการตกลง วัน เวลาทำงานปกติ เวลาพัก และการทำงานล่วงเวลา การลา ขอบเขตหน้าที่ของลูกจ้าง การกำกับควบคุมของนายจ้าง ภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์การทำงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นที่มาจากการทำงานด้วย3.เมื่อสิ้นสุดเวลาทำงานปกติตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือสิ้นสุดการทำงานตามที่นายจ้างมอบหมาย ลูกจ้างมีสิทธิในการปฏิเสธการติดต่อสื่อสารไม่ว่าทางใด ๆ กับนายจ้าง รวมถึงหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงาน เมื่อสิ้นสุดเวลาทำงานปกติหรือสิ้นสุดการทำงานตามที่นายจ้างมอบหมาย เว้นแต่ลูกจ้างได้ให้ความยินยอมโดยทำหนังสือไว้ล่วงหน้าก่อน4.ลูกจ้างซึ่งทำงานที่บ้านหรือที่พักอาศัย หรือทำงานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานที่ใด ๆ มีสิทธิเช่นเดียวกับลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้าง ถือว่าลูกจ้างที่ทำงานแบบ Work from Home ต้องได้รับสิทธิเช่นเดียวกับลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ