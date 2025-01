“นายกฯ อิ๊งค์” ชี้ ไทยเป็นดินแดนแห่งโอกาส ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทย เวที Betazone

วันนี้ (23 มกราคม 2568) น.สแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านX เข้าร่วมงาน Betazone หัวข้อ "Not Losing Sight of Soft Power"และบรรยายเกี่ยวกับซอฟพาวเวอร์ของประเทศไทยว่า นับเป็นเกียรติและเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทย ที่วันนี้ได้มาพูดถึงประเทศไทย ถึงอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ บนเวที World Economic Forum (WEF) ซึ่งเป็นหนึ่งในเวทีระดับโลก ที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทั่วโลกวันนี้ได้หยิบยกความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทยเรา มาแลกเปลี่ยนบนเวที Betazone: Not Losing Sight of Soft Power ร่วมกับคุณ Yana Peel, Global Head of Arts, Culture and Communications at CHANEL เพื่อบอกเล่าและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในหลายด้าน ทั้งสุขภาพ อาหาร การท่องเที่ยว ภาพยนตร์ การกีฬา ที่ไม่เพียงแต่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในอนาคตสำหรับนักลงทุนทั่วโลกประเทศไทยเรามีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารที่อร่อยและหลากหลายมาอย่างยาวนาน แต่สิ่งที่บอกเล่าให้กับผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งที่ดาวอสและที่ถ่ายทอดสดออนไลน์ ไม่ใช่แค่เรื่องความอร่อยอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องที่รัฐบาลเราจะผลักดันและต่อยอดอาหารไทยยังไงให้เป็นที่ดึงดูดสายตานานาชาติมากกว่าเดิม และเข้าถึงเทรนด์โลกยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพนอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นประเทศแห่งความสนุก คือ ‘ประเทศแห่งเทศกาล’ ซึ่งเรามีเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และยังมีเทศกาลอื่นๆ ที่หลากหลายและเต็มไปด้วยสีสัน ไม่ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาเที่ยวฤดูกาลไหน ประเทศไทยเราก็มีเทศกาลให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองประสบการณ์ค่ะนั่นคือบางส่วนจากทั้งหมดบนเวทีที่อยากบอกให้ผู้เข้าร่วมได้ฟังว่าประเทศไทยไม่ใช่แค่ดินแดนแห่งรอยยิ้มแค่อย่างเดียว แต่คือ ดินแดนแห่งโอกาส ซึ่งรัฐบาลไทยมองเห็นเทรนด์เหล่านั้น และจะใช้สร้างงาน เพิ่มรายได้ให้คนไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้สดใสกว่าเดิม