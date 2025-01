"อิ๊งค์" ถก ซันโตรี่ ชวนลงทุนอุตฯพลาสติกรีไซเคิล ด้านผู้บริหารยืนยันสนใจลงทุนในไทยแน่

วันนี้ (23 มกราคม 2568) เวลา 11.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเมืองดาวอส ตรงกับเวลาในประเทศไทยประมาณ 17:30น )นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พบหารือกับนาย ทาเคชิ นีนามิ (Mr.Takeshi Niinami) ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท SUNTORY Holding Co,. Ltd.โดยนายทาเคชิ กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับประเทศไทยและประสงค์จะลงทุนเพิ่มเติม โดยเฉพาะ การผลิตขวดพลาสติกที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งประเด็นนี้เป็นปัจจัยที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนต่อการลงทุนของภาคเอกชน และรัฐบาลยังดำเนินมาตรการ ภายใต้นโยบาย “Ease of doing business" ที่จะลดขั้นตอนความยุ่งยากและซับซ้อนในการลงทุนของนักลงทุน เพื่อให้ความมั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจหรือการลงทุนในประเทศไทยมี ความพร้อมและรัฐบาลมีนโยบายในการให้การสนับสนุนนักลงทุนในทุกมิติอีกด้วย