นายกฯขอบคุณชาติยุโรป หลังไทยร่วม FTA ครั้งแรก เชื่อสร้างสัมพันธ์อันดี ความเจริญรุ่งเรือง

วันนี้ (23 มกราคม 2568) เวลา 09.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นเมืองดาวอส ณ House of Switzerland นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ (EFTA) (TH-EFTA FTA) กับผู้แทนจากรัฐบาลไทยและประเทศสมาชิก EFTA ที่เข้าร่วม ได้แก่(1) นายกี ปาร์เมอแล็ง (H.E. Mr. Guy Parmelin) รองประธานาธิบดีและรมว. กระทรวงเศรษฐกิจ การศึกษาและวิจัย สมาพันธรัฐสวิส ในฐานะเจ้าภาพ และโฆษกการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป(2) นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย(3) นางสาวเซซิเลีย มีร์เซท (H.E. Ms. Cecilie Myrseth) รมว. ด้านการค้าและอุตสาหกรรม ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ในฐานะประธาน รมว. สมาคมการค้าเสรี แห่งยุโรป (EFTA) ปี ค.ศ. 2025(4) นาย Martin Eyjolfsson ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (Permanent Secretary of State) ไอซ์แลนด์(5) นางสาวดอมีนิก ฮัสเลอร์ (Ms. Dominique Hasler) รัฐมนตรีต่างประเทศ การศึกษา และกีฬา ลิกเตนสไตน์ (Minister for Foreign Affairs, Education and Sport of Liechtenstein )(6) นายเคิร์ท เยเกอร์ (Mr. Kurt Jager), เลขาธิการ EFTA (Secretary-General EFTA)FTA ไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป ซึ่งประกอบด้วยสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ เป็น FTA ฉบับแรกที่สำเร็จภายใต้รัฐบาลนี้ ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ EFTA แล้ว FTA นี้ยังจะส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในสาขาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง การพัฒนาทุนมนุษย์ การส่งเสริม SME และการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย