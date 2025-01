กมธ.การเมือง เรียกถกยกเลิกหลักสูตร บ.ย.ส. หวั่นเอื้อระบบอุปถัมภ์แต่กลับไร้คนมาชี้แจง จ่อเรียกซ้ำ

วันนี้ (23ม.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงก่อนเข้าประชุม กมธ.ฯ ว่า วาระการประชุมวันนี้คือการศึกษาและพิจารณาข้อเสนอยกเลิกหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) ของศาลยุติธรรมเพื่อป้องกันระบบอุปถัมภ์ ซึ่งผู้พิพากษาที่เสนอให้ศาลยุติธรรมยกเลิกหลักสูตร บ.ย.ส.และกำหนดไม่ให้ผู้พิพากษาไปร่วมหลักสูตรอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันอย่าง ว.ป.อ. โดยมีข้อกังวลว่า หลักสูตรดังกล่าวในการส่งเสริมระบบอุปถัมภ์ที่ไปกระทบต่อความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ของผู้พิพากษา และอาจมีการใช้งบประมาณที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงอาจไม่มีประโยชน์ที่ชัดเจนเพียงพอนายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า วันนี้จึงมีการเชิญผู้เสนอมาร่วมชี้แจงในวันนี้ และเชิญผู้ที่รับผิดชอบหลักสูตรมาด้วย รวมไปถึงศ.พิเศษธงทอง จันทรางศุ, ผศ.ดร.เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง ได้มีการเสนอความเห็นในประเด็นนี้ ซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะมาทุกคน แต่รายชื่อของตัวแทน บ.ย.ส. ที่ได้ส่งมาเมื่อวันที่ 21 มกราคม กลับส่งหนังสือแจ้งมาเมื่อช่วงเช้าว่า ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้แล้ว ซึ่งวาระในวันนี้คงพูดคุยกับผู้เสนอเป็นหลักเกี่ยวกับข้อกังวล และข้อสงสัยเพื่อเชิญตัวแทน บ.ย.ส. มาชี้แจงนายพริษฐ์ กล่าวด้วยว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรามีการพิจารณาก่อนหน้านี้เคยมีการเชิญตัวแทนของหลักสูตรอื่นๆ มาชี้แจง ซึ่งเวลานั้น ตัวแทนของหลักสูตรอื่นๆ ก็มาชี้แจง แต่ตัวแทนของ บ.ย.ส. ก็ไม่ได้มา โดยหากหลักสูตรเหล่านี้ ถ้านำไปสู่ระบอบอุปถัมภ์ ตนคิดว่าจะส่งผลเสียต่อประเทศได้ และต้องยอมรับว่าปัญหาอันดับต้นๆ ของไทยคือเรื่องระบอบอุปถัมภ์ที่กระทบต่อประชาธิปไตย และการพัฒนาเศรษฐกิจ เราเชื่อว่าเศรษฐกิจเราพัฒนาได้ โอกาสต่างๆ ของความสามารถ ความพยายาม ไม่ใช่บนพื้นฐานว่าใครรู้จักกับใคร และจะเป็นการส่งเสริมให้คนพัฒนา Know How มากกว่า Know Who และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มากกว่าการทำความรู้จักกับกลุ่มคนที่มีอำนาจนายพริษฐ์ กล่าวอีกว่า ในมุมของการพัฒนาการเมือง ตนคิดว่าถ้าเราอยากให้การเมืองเข้มแข็ง กฎหมายทุกอย่างจะต้องถูกบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ต้องรู้สึกเสียเปรียบกับใคร เพียงเพราะรู้จักใคร ไม่ว่าจะผ่านการคัดเลือกผู้เข้าเรียนมาจากตำแหน่งหน้าที่ ก็มีความเสี่ยงที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กัน หากวัฒนธรรมเหล่านี้ ยิ่งส่งเสริมความเป็นรุ่น ความเป็นพี่น้อง ที่อาจไปกระทบต่อการปฎิบัติหน้าที่ของแต่ละคน ก็เป็นความเสี่ยง ดังนั้น วันนี้ก็มาต่อยอดปีที่แล้ว และขอบคุณผู้พิพากษาทั้งสองคนที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมา การมีเสียงสะท้อน และวิจารณ์องค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะเปลี่ยนแปลง และการเชิญมาชี้แจงในครั้งถัดไปจะพยายามทำให้รวดเร็วที่สุดนายพริษฐ์ กล่าวด้วยว่า หากย้อนไปดูบันทึกการประชุมปีที่แล้ว จะเห็นว่าแม้ว่าทางผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะพยายามชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของหลักสูตรดังกล่าว แต่ กมธ.เราได้สะท้อนข้อเสนอไปว่า อาจจะไม่ยกเลิก และยังคงอยู่ แต่มีแนวทางการแก้ไขอย่างไรบ้าง เพื่อให้เพิ่มความโปร่งใส และลดความเสี่ยง และเราเคยทำข้อเสนอไปแล้วว่าหากไม่ยกเลิก จะมีการดำเนินการอย่างไร แต่เดี๋ยวขอมารับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประชุมในวันนี้ ท้ายที่สุดการตัดสินใจคงอยู่ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ และจะพยายามสื่อสารข้อเสนอให้รอบด้าน