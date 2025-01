"อิ๊งค์" ถกผู้ก่อตั้ง-ปธ.WEF ดันศก.สร้างสรรค์ ชู Soft Power เล็งจัดประชุมไทย พัฒนาศักยภาพรุ่นใหม่

วันนี้ (22 มกราคม 2568) เวลา 09.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเมืองดาวอส) ณ ศูนย์ประชุม Davos Congress Centre เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับศาสตราจารย์ เคล้าส์ ชวาป ผู้ก่อตั้ง World Economic Forum (WEF) และประธานคณะกรรมการ ผู้ดูแลผลประโยชน์องค์กร (Chairman of the Board of Trustees) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้พบศาสตราจารย์ เคล้าส์ ชวาป อีกครั้ง ภายหลังที่พบกันในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เวียงจันทน์ พร้อมขอบคุณการเชิญเข้าร่วมการประชุม WEF ตนเองจะนำเสนอ “Soft power" ไทยในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ไทยและ WEF เป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งร่วมกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งไทยพร้อมที่จะขยายความร่วมมือกับ WEF อย่างต่อเนื่องในด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกันศาสตราจารย์ เคล้าส์ ชวาป ยินดีที่ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรี WEF มั่นใจไทยมีศักยภาพพร้อมขยายความร่วมมือผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ WEF ได้อีกมาก โดยเฉพาะด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี การเกษตร และอาหารทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรียินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของประเทศผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ผ่าน Forum ของ WEF ในปีนี้ นอกจากนี้ ไทยสนใจที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WEF Special Meeting ในปี 2569 และความเป็นไปได้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Young Global Leaders’ Summit เพื่อเสริมพลังเยาวชน ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ บ่มเพาะความคิดใหม่ ๆ และสร้างนวัตกรรมในระดับโลกในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญศาสตราจารย์ เคล้าส์ ชวาป ร่วมเป็น keynote speaker ในการประชุม ACD High-level Conference on Global Architecture ในเดือนพฤษภาคม 2568 ที่จังหวัดภูเก็ตด้วย