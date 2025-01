กก.บห.ไบเออร์ พบนายกฯ ให้ความเชื่อมั่นน่วมพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพและยา-การเกษตรของไทย

สมาพันธรัฐสวิส วันนี้ ( 22 ม.ค.) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ เวลา ประมาณ 15.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นเมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พบหารือกับนายสเตฟาน อูลริช (Mr. Stefan Oelrich) กรรมการบริหารบริษัทไบเออร์ เอจี และผู้บริหารสูงสุดแผนกฟาร์มาซูติคอล (Board of Management and Head of the Pharmaceuticals Division Bayer AG) ระหว่างการประชุม World Economic Forum ประจำปี 2568 ที่เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิสโดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมภาคการเกษตร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ อาทิ ข้าว ข้าวโพด เพื่อพัฒนาเมล็ดพันธุ์ที่สามารถเพิ่มผลผลิต รวมทั้งนวัตกรรมใหม่เพื่อการพัฒนา ด้านสาธารณสุข ทั้งยาและสุขภาพ โดยรัฐบาลมีนโยบาย “30 บาท รักษาทุกที่” เพี่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขและยาได้มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาและวิจัยด้านการแพทย์และยา เชื่อว่าจะสามารถร่วมมือกับบริษัทไบเออร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและการเกษตรนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น AI โดยให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเยาวชนด้วยการ upskilled -reskilled เพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต สร้างโอกาสและรายได้ใหม่ๆ ให้กับประเทศ ระหว่างนี้รัฐบาลมีนโยบาย “บ้านเพื่อคนไทย” เพี่อให้โอกาสคนไทย ได้มีบ้าน ที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการดูแลคุณภาพชีวิตคนไทยขณะที่นายสเตฟาน อูลริช กรรมการบริหารบริษัทไบเออร์ เอจีและผู้บริหารสูงสุดแผนกฟาร์มาซูติคอล ได้แสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และหวังว่าจะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ประเทศไทยอีกครั้ง ทั้งนี้ไทยเป็นประเทศที่เป็นฐานการลงทุนที่สำคัญและต้องการร่วมมือกับประเทศไทยในด้านยา สุขภาพ รวมทั้งการเกษตร ซึ่งต้องขอชื่นชมวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญอย่างมากในการลงทุนในทรัพยากร “คน” ซึ่งจะช่วยให้ไทยสามารถล้ำหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น อุตสาหกรรมยา และสุขภาพ ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าจะมีวิทยาการใหม่ๆ เช่น ความรู้ด้านเนื้อเยื่อ (cell) รวมทั้ง AI ที่ก้าวหน้า สามารถเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพ และบริษัทฯ ยินดีจะร่วมมือกับประเทศไทยในการสนับสนุนการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วย เพื่อให้ประชาชนไทยได้มีโอกาสเพิ่มการเข้าถึงนวัตกรรมในการรักษาอย่างมีคุณภาพ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ตลอดจนร่วมมือในการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรด้วยการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตอย่างมีคุณภาพ ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยอนึ่ง ไบเออร์ (Bayer) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญหลักในด้านไลฟ์ซายน์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการเกษตร ด้วยพันธกิจ ทุกคนมีสุขภาพดี ไม่ขาดแคลนอาหาร (Health for all, Hunger for none) ไบเออร์มุ่งมั่นที่จะผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการรักษาของผู้ป่วยและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมนีและมีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 62 ปี โดยมีสำนักงาน โรงงานผลิตและศูนย์การวิจัยในประเทศไทยถึง 7 แห่ง ซึ่งสนับสนุนการจ้างงานพนักงานในประเทศไทยมากกว่า 1,500 คน