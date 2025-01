"อิ๊งค์" ถกเนสท์เล่ มุ่งขยายลงทุนในไทยเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตยั่งยืนอุตสาหกรรมกาแฟไทย

วันนี้ (21 มกราคม 2568) เวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเมืองดาวอส) ณ ศูนย์ประชุม Congress Center เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พบหารือกับนายเรมี เอเจล (Mr. Remy Ejel) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย และแอฟริกา (Chief Executive Officer Zone Asia, Oceania and Africa) บริษัทเนสท์เล่ (Nestlé) ในห้วงการประชุม World Economic Forum Annual Meeting 2025 (WEF AM25) สรุปสาระสำคัญของการหารือ ดังนี้นายกรัฐมนตรี ชี่นชม Nestle และขอให้ช่วยเกษตรกรไทย เพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตร โดยเฉพาะเกษตรสมัยใหม่ และ smart farmer เพราะเป้าหมายของรัฐบาลคือการส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญease of doing business เพื่อให้ ภาคเอกชน ขยายการลงทุนในไทยได้อำนวยสะดวกยิ่งขึ้น ไทยยังเร่งขยายการเป็นพันธมิตรทางการค้าทั่วโลก โดยจะมีการลงนามความตกลง FTA ไทย - EFTA ซึ่งจะเป็นโอกาศสำหรับภาคเอกชนไทยและต่างประเทศที่ลงทุนในไทยด้วยนายกรัฐมนตรี และ นายเรมี เอเจล ยังได้พูดคุยหารือ ถึงแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย โดยเนสท์เล่ได้แสดงความมุ่งมั่นว่าจะลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมกาแฟไทย โดยในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2567 เนสท์เล่ได้มีการลงทุนในประเทศไทยเพื่อขยายสายการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์กาแฟ เครื่องดื่ม UHT และอาหารสัตว์ รวมสูงถึงกว่า 22,800 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2568 และในอนาคต บริษัทจะมีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในโรงงานผลิตเนสกาแฟ และสนับสนุนเกษตรกรไทยในการขยายพื้นที่เพาะปลูกกาแฟซึ่งเป็นพืชเกษตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดและมีราคาดี รวมทั้งจะสนับสนุนการให้ความรู้ด้านการเพาะปลูกกาแฟแก่เกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง และรับซื้อเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรไทยในราคาที่เป็นธรรม เหมือนเช่นที่เคยสนับสนุนเกษตรกรไทยมาตลอดกว่า 40 ปีที่ผ่านมาอนึ่ง เนสท์เล่ เป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีโรงงานผลิตในประเทศไทยถึง 9 แห่ง เพื่อผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ชั้นนำที่คนไทยนิยมมาเป็นเวลานาน เช่น เนสกาแฟ ไมโล นมตราหมี