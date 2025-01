“บิ๊กป้อม” เปิดสัมมนา พปชร.ยันพรรคยังไปต่อ ปลุกใจลูกพรรคสามัคคี ซัดการเมืองวนลูปเดิมไม่สร้างสรรค์ โอดตัวเองตกเป็นเป้า

วันที่ 20 ม.ค.เวลา 10.00 น.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ได้จัดกิจกรรมสัมมนา ประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อ “Now & Next พรรคพลังประชารัฐ“ณ โรงแรมซี แซนด์ ซัน หัวหิน รีสอร์ท โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรค พปชร.กล่าวเปิดงานว่า ในห้วงปี ที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การเมืองของประเทศเราได้กลับไปสู่รูปแบบเดิมๆ คือเป็นการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์ ทำลายกันเพื่อผลประโยชน์ ขาดคุณธรรม และจริยธรรม โดยไม่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พรรคพลังประชารัฐ แม้จะตกเป็นเป้าทางการเมืองเสมอมา แต่ผมขอยืนยันว่า ตัวผมเองและพรรคของเรายังคงเดินไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์และมั่นคงพล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า เรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 20 คน กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีบุคลากรทางการเมืองที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศ มี อดีตรัฐมนตรี อดีต สส. สว.ที่มีฝีมือ และมีผลงานมากมาย พรรคพลังประชารัฐ มีความพร้อม มีแนวทาง ที่ชัดเจนในการยึดมั่น การอนุรักษ์นิยม มีเป้าหมายหลักในการพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประโยชน์ ของพี่น้องประชาชน เป็นประการสำคัญ“การสัมมนาในวันนี้เป็นการแสดงจุดยืน ในการทำงาน ทางการเมืองด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศชาติ และประชาชน ผมยืนยันว่า จะทำหน้าที่ ให้ดีที่สุด เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนา เจริญรุ่งเรือง พี่น้องประชาชน อยู่ดี กินดี มีความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น”พล.อ.ประวิตร กล่าวพล.อ.ประวิตร กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนขอเปิดการสัมมนา Now & Next ณ บัดนี้ และขอให้การสัมมนาสำเร็จลุล่วง ไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้พวกเรา ทุกคน ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความรัก ความสามัคคี เป็นหนึ่งเดียว พร้อมที่จะเดินหน้าอย่างมั่นคงเพื่อประเทศชาติ และประชาชนตลอดไป