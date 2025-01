“นฤมล”ร่วมประชุมรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน ประกาศพร้อมจับมือนานาชาติ พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพระดับโลก สู่ความมั่นคงด้านอาหาร

วันนี้(19 ม.ค.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน Berlin Agriculture Minister’s Conference ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ “Farming a Sustainable Bioeconomy” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Global Forum for Food and Agriculture 2025 โดยมีนายถาวร ทันใจ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์การประชุม City Cube Berlin กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน และหารือนโยบายด้านการเกษตรและอาหาร ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ของโลกในปี 2025 โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของเศรฐกิจชีวภาพในการรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเศรษฐกิจชีวภาพถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร พร้อมทั้งนำเสนอ“BCG Model” (Bio-Circular-Green Economy) ที่เป็นกลไกส่งเสริมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจชีวภาพของไทย โดยเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า ควบคู่กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงศ.ดร.นฤมล ยังได้เชิญชวนให้นานาประเทศใช้เศรษฐกิจชีวภาพในการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจและรับรองร่างแถลงการณ์ “GFFA 2025 Communique on Farming a Sustainable Bioeconomy” โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการบรรลุการขจัดความหิวโหยและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพระดับโลกอีกด้วย