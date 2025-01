“สมศักดิ์” ลุยมหาสารคาม เดินหน้า “ฉีดวัคซีน HPV-โปรโมตคนไทยห่างไกลโรค NCDs” ปลื้ม อสม. 1 ล้านคน นับคาร์บเป็นแล้ว หวังไปขยายผล 1 อสม. ต่อประชาชน 50 คน ตั้งเป้าลดการเจ็บป่วย-อายุสั้น ชี้โรค NCDs เป็นสาเหตุการตายของประชากรทั่วโลกพุ่งสูง 74%วันนี้ (17 ม.ค. 2568) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ ภายใต้แนวคิดคนไทยห่างไกล NCDs ด้วยกลไก อสม. และกิจกรรม Kick off ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ สส.มหาสารคาม นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ สส.มหาสารคาม นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ สส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ว่าที่ นายกองเอกเสนีย์ มะโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และ อสม.กว่า 3,500 คน เข้าร่วม ที่โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า องค์การอนามัยโรคเปิดเผยว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เช่น โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง คิดเป็นร้อยละ 74 ของสาเหตุการตายของประชากรทั่วโลก ซึ่งความเสี่ยงสำคัญที่ก่อให้เกิดโรค NCDs ได้แก่ การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา กินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ขาดการออกกำลังกาย และมลพิษทางอากาศ จะเห็นได้ว่า ความเสี่ยงส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ ที่เราสามารถควบคุมได้ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมแรง ร่วมใจ จากภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้อง อสม. ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่“ผมยินดีที่ได้ทราบว่า ปัจจุบันพี่น้อง อสม. กว่า 1 ล้านคน สามารถนับคาร์บ หรือคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและน้ำตาลได้แล้ว ผมหวังว่า อสม. 1 คน จะไปถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชน 50 คน ทำให้คนไทย นับคาร์บเป็น 50 ล้านคน ส่งผลให้คนไทยมีสุขภาพดี ช่วยลดค่ายา ค่ารักษาพยาบาล และความสูญเสียก่อนวัยอันควร จากโรค NCDs ได้ และในวันนี้ ยังมีการ Kick off ฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ซึ่งจะช่วยป้องกันมะเร็งปากมดลูก ที่เป็นปัญหาสำคัญของหญิงไทยอีกด้วย โดยในปีงบประมาณ 2568 กระทรวงสาธารณสุข ได้ Kick off ฉีดวัคซีน HPV มาแล้ว 4 จังหวัด และมีเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีน HPV ให้ครอบคลุม ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน ทั่วประเทศ“ รมว.สาธารณสุข กล่าวนายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า การดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันโรค NCDs เราได้ใช้บริการของ อสม.ในการสร้างความรับรู้ของประชาชน ในการกินเป็นไม่ป่วย เพราะถ้าเรากินเป็น ให้เหมาะสมกับร่างกายของเรา ก็จะไม่ป่วย ซึ่งตนมองเห็นศักยภาพ อสม.จึงขอให้ช่วยขับเคลื่อน เพื่อลดการป่วย และงบประมาณจำนวนมาก โดยขณะนี้ ตนก็กำลังผลักดัน ร่างพ.ร.บ.อสม. เพื่อความมั่นคง ซึ่งในร่างกฎหมายฉบับนี้ ก็จะมีกองทุนให้กับ อสม.ด้วย เพราะถ้า อสม.ช่วยรณรงค์จนประหยัดงบประมาณได้ เงินก็จะกลับเข้ากองทุน อสม.ได้จากนั้น นายสมศักดิ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อมอบนโยบายคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และพบปะ อสม.กว่า 3,500 คน โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เป็นปัญหาที่สำคัญ ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดนโยบาย ที่จะทำให้คนไทยห่างไกลโรค NCDs โดยมุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพทุกมิติ และวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผู้ป่วยรายใหม่ และลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยรายเดิมนายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมแรง ร่วมใจ จากพี่น้อง อสม. ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค NCDs ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกินอาหารที่เหมาะสม การนับคาร์บ หรือ คาร์โบไฮเดรตจากแป้งและน้ำตาล รวมถึงการออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียก่อนวัยอันควร และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ของประชาชนและรัฐบาลได้ โดยเพื่อตอบแทนพี่น้อง อสม. กระทรวงสาธารณสุข ได้ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้อง อสม. ให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน ที่มีอัตราดอกเบี้ยเป็นธรรม ลดปัญหาการพึ่งพาหนี้นอกระบบ รวมถึงผลักดัน พ.ร.บ.อสม. และการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ อสม. เพื่อให้พี่น้อง อสม. มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป