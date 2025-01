ครม.เคาะรับรองเอกสารร่างแถลงการณ์ 2 ประชุม ชูเจตนารมณ์กษ.ต่อศก.ชีวภาพ แก้ปัญหาภูมิอากาศ

วันนี้ (13ม.ค.) นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้ 1) ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการรับรองเอกสารร่างแถลงการณ์ (2025 Zero Draft Communique) ในการประชุมรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน (Berlin Agriculture Ministers’ Conference) ครั้งที่ 17 และ2) อนุมัติในหลักการว่า หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าว ในประเด็นที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทนร่วมรับรองเอกสารดังกล่าวโดยไม่มีการลงนามนายอนุกูล กล่าวว่า ร่างเอกสารแถลงการณ์นี้มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ ที่ยั่งยืนเพื่อปฏิรูประบบเศรษฐกิจโลกไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และครอบคลุม รวมทั้ง แก้ไขปัญหาความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความขัดแย้งทั่วโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (The Sustainable Development Goals: SDGs) ภายในปี 2573โดยร่างดังกล่าวให้ความสำคัญของการดำเนินการใน 4 ด้าน ได้แก่1. การผลิตชีวมวลอย่างยั่งยืน – การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อส่งเสริมการผลิตชีวมวลอย่างยั่งยืนให้มากยิ่งขึ้นในภาคการเกษตร ป่าไม้ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการประมงโดยเร่งดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 สอดคล้องกับข้อตกลงเพื่ออนาคต (Pact for the Future) ส่งเสริมการฟื้นฟู การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความพยายามในการยับยั้งและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและการเสื่อมโทรมของป่า ภายในปี พ.ศ. 2573 ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนอย่างหลากหลาย เสริมสร้างความพยายามในการขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม พร้อมทั้งตระหนักถึงสิทธิการเข้าถึงอาหารและการอนุรักษ์ขีดความสามารถในการรองรับของโลก2. การใช้ชีวมวลอย่างยั่งยืน - การสร้างความมั่นคงทางอาหารของโลก เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพยั่งยืนและหมุนเวียน ตระหนักถึงความจำเป็นในการลดการใช้ทรัพยากรโดยรวม ส่งเสริมแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่และแบบดั้งเดิมจากพืชและสัตว์ รวมทั้งสนับสนุนการลดขยะอาหารและการสูญเสียอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตและอุปทานเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDG 12.3 (ลดของเสียอาหารและลดการสูญเสียอาหาร)3. การเสริมสร้างนวัตกรรม - การส่งเสริมการสื่อสาร สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมการฝึกอบรม และการสื่อสารเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพที่ยั่งยืน ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อให้เศรษฐกิจชีวภาพเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและสร้างโอกาสในการเติบโต ปรับใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่มีความโปร่งใส เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันที่มีความเท่าเทียมกัน ให้ความสำคัญกับความรู้ของชนพื้นเมืองในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความยืดหยุ่นที่ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี4. สร้างกรอบการทำงานที่เป็นธรรม – ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพและครอบคลุม เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง ส่งเสริมการริเริ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจชีวภาพระดับโลก ส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าสำหรับผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจชีวภาพที่ครอบคลุมและยั่งยืน ส่งเสริมการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเสริมสร้างการดำเนินการด้านสิทธิในการเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ“ร่างแถลงการณ์มีสาระสำคัญเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองในระดับรัฐมนตรีเกษตรที่เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน ครั้งที่ 17 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพและการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ โดยไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณี ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ กอปรกับไม่มีการลงนามในร่างเอกสารดังกล่าว ดังนั้น ร่างแถลงการณ์จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560”นายอนุกูล กล่าว