สสส. สานพลังภาคี จัดเทศกาล “Relearn Festival 2025” ลดช่องว่างระหว่างเด็ก-ผู้ใหญ่

สสส. สานพลังภาคี จัดเทศกาล “Relearn Festival 2025” ชวนครอบครัวเปลี่ยนมุมมอง-สร้างทักษะการเลี้ยงดูยุคใหม่ ลดช่องว่างระหว่างเด็ก-ผู้ใหญ่ หลังพบเด็ก 25.6% ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ความรุนแรงในครอบครัวพุ่งสูงขึ้น 2 เท่า ในรอบ 7 ปีวันนี้ (11 ม.ค. 2568) ที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมิวเซียมสยาม Mappa กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดงานแถลงข่าว “มหกรรม Relearn Festival 2025” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับพ่อแม่รุ่นใหม่ เทศกาลสำหรับเด็ก พ่อแม่ และครอบครัว ในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงดู และสร้างทักษะเด็กยุคใหม่ ผ่านกิจกรรม “Workshop” กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรม “Talk” สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวน.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักอาวุโส สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2566 โดย สสส. และศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว พบว่า เด็กเยาวชนไทยเติบโตในครอบครัวเปราะบางที่มีปัญหาทับซ้อนและยังไม่ฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจ มีเด็ก 1.8 ล้านคน หรือคิดเป็น 26.5% ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย ในครอบครัวรายได้น้อย มีความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้น 2 เท่า ในรอบ 7 ปี จาก 1,001 ราย ในปี 2559 เป็น 2,347 ในปี 2565 เด็กและเยาวชนรู้สึกว่าบ้านไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่อยู่พร้อมหน้า เกิดเป็นปัญหาช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) ที่ส่งผลให้เกิดความตึงเครียด นำไปสู่การเกิดปัญหาทางด้านจิตใจและอารมณ์ ปัญหาเหล่านี้สะท้อนความจำเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องเพิ่มความเอาใจใส่ในนิเวศการเติบโตของเด็ก เพื่อให้พวกเขามีสุขภาวะดีและเติบโตอย่างมีคุณภาพ“สสส. สานพลังภาคี จัดงาน Relearn Festival 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้มากับแนวคิด Intergeneration ลดช่องว่างระหว่างวัย สร้างความเข้าใจระหว่างกัน เปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้พบปะ แลกเปลี่ยน สร้างความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างวัย ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเล่น การทดลอง การสร้างสรรค์ศิลปะ หรือการพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวในชีวิต ทุกกิจกรรมถูกออกแบบมาเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยและสร้างการเรียนรู้ร่วมกันที่มีความหมายสำหรับทุกคน ความพิเศษของปีนี้คือได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากมิวเซียมสยามที่เปิดพื้นที่ให้จัดกิจกรรมนานถึง 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.-9 ก.พ. 2568 คาดว่าจะมีครอบครัวและเยาวชนเข้าร่วมตลอดงานไม่น้อยกว่า 7,500 คน สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Mappa” น.ส.ณัฐยา กล่าวน.ส.มิรา เวฬุภาค ผู้ก่อตั้ง Mappa กล่าวว่า งาน Relearn Festival 2025 คือเทศกาลที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นสำหรับเด็กและครอบครัว จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งได้เสียงตอบรับที่ดีจากครอบครัวที่เข้าร่วมงานในปีที่ผ่านมา โดยในปีได้เนรมิต มิวเซียมสยาม ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรม 9 โซน ได้แก่ 1.โซน Reignite Stage เวลากลางสร้างบทสนทนาร่วมกัน 2.โซน Inter-Gen Playground สนามเด็กเล่นของคนหลากหลายวัย 3.โซน Museum of Generation เชื่อมโยงคนต่างวัยเข้าด้วยกัน4.โซน One Root Endless Bloom พบกับTIMOOT มาสคอตประจำเทศกาล 5.โซน Mappa Land เทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน 6.โซน Papa Project ชวนพ่อแม่พาลูกๆ มาสร้างเมืองในฝัน 7.โซน The Tunnel of Echo Chambre Storytelling ร่วมสำรวจห้องแห่งเสียงสะท้อนผ่านนิทาน 8.โซน Relearn Market การออกร้านจำหน่ายสินค้า และการเวิร์กช็อป 9.โซน REFILL our belly ร้านอาหารที่จะเสิร์ฟบทสนทนาพร้อมกับเมนูแสนอร่อย