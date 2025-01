"อิ๊งค์" พบผู้แทนเยาวชนไทยในโครงการ APEC Voices of the Future พร้อมต่อยอดสร้างโอกาสและพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนประเทศ

ทำเนียบ วันนี้ (6 ม.ค.) คณะผู้แทนเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการ APEC Voices of the Future 2024 เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้พบกับคณะผู้แทนเยาวชนของไทยที่เข้าร่วมโครงการ APEC Voices of the Future อีกครั้งหนึ่ง หลังจากเคยพบกันในที่ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC) ที่ประเทศเปรูเมื่อปี 2567 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการเข้าร่วมโครงการฯด้านตัวแทนคณะผู้แทนเยาวชนของไทยกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้เข้าพบ โดยภายหลังจากที่เดินทางกลับมา ได้นำความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน โดยมีหลายประเด็นที่สอดคล้องอย่างยิ่งกับปฏิญญาผู้นำเอเปคและถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ประจำปี 2567 อาทิ ด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ต้องมาควบคู่กัน รวมถึง AI ความมั่นคงทางไซเบอร์ และบล็อกเชน ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและกับธุรกิจ SMEsในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำและให้ความมั่นใจว่า รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนในด้านการศึกษา ทุนการศึกษา ที่รัฐบาลได้นำโครงการนโยบายทุนการศึกษาที่เรียกว่า “หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน” หรือ ODOS กลับมา กระจายทุนการศึกษาเพื่อให้โอกาสนี้ไปถึงทุกพื้นที่ของประเทศไทย ไม่ใช่แค่ทุนสำหรับเรียนในประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นทุนที่ไปเรียนต่างประเทศ เรียน Summer Camp เพื่อเรียนรู้ชีวิตและวัฒนธรรม เปิดโอกาสในการใช้ชีวิตและได้รับประสบการณ์ และเมื่อกลับมาจะได้ใช้ประโยชน์ สร้างคนสำหรับอนาคตทั้งนี้ ทีมผู้แทนเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการ APEC Voices of the Future 2024 ประกอบด้วย นายกรวิชญ ปราสาททองโอสถ นางสาวณัฐณิชา ธีระเกียรติกาจร นางสาวชฎามุก มหิทธิวาณิชชา และร.ต.จีรวุฒิ ชวนะประยูร ผู้นำทีมเยาวชน