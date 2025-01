โลกโซเชียล ซัด เดือด”พาณิชย์-อุตสาหกรรม“หยุดโยนความรับผิดชอบ จี้ เร่งแก้ปมจีนสั่งห้ามนำเข้าน้ำเชื่อมไทย ทำเสียหายหลายร้อยล้าน

วันนี้(5 ม.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานถึงกรณีที่หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารส่งออก-นำเข้าของจีน หรือ The Food Safety Bureau of The General Administration of Customs of The People’s Republic of China : GACC ออกประกาศระงับการนำเข้าสินค้าประเภทน้ำตาลจากประเทศไทย 2 รายการ เป็นการช่วงคราวได้แก่ น้ำเชื่อม (Syrup) พิกัด 170290110 กับน้ำตาลผสม เนื่องจากไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2567 ขณะนี้ โรงงานที่ผลิตส่งออกน้ำเชื่อม/น้ำตาลผสมล่วงหน้าไปยังจีนได้รับความเดือดร้อนจากคำสั่งระงับดังกล่าว สินค้าจากประเทศไทยไปยังจีนยังลอยลำอยู่กลางทะเลคิดเป็นมูลค่าเบื้องต้น 300-400 ล้านบาทสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น ทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากได้รับทราบเรื่องจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง (สปษ.ปักกิ่ง)แล้ว และได้ร่วมให้ข้อมูลทางเทคนิคเพื่อช่วยประสานการเจรจาเพื่อสนับสนุน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ดูแลในส่วนของการปลูกอ้อยเท่านั้น แต่น้ำเชื่อม ถือเป็นสินค้าแปรรูปกลุ่มอาหาร และอยู่นอกเหนืออำนาจทางกฎหมายของกระทรวงเกษตรฯ เพราะยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย ที่อยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม,พระราชบัญญัติอาหาร ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่รับผิดชอบเรื่องการส่งออกสินค้าต่างประเทศผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่คำสั่งระงับน้ำเชื่อมของจีนที่เกิดขึ้น ทำให้กระแสในสื่อโซเชียลร้อนระอุขึ้นมาทันที โดยความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่มองว่า เมื่อเกิดปัญหาแล้วทำไมกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องดูแลสินค้าส่งออกไปต่างประเทศถึงยังไม่เร่งแก้ไข หรือ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่กำกับดูแลโรงงานผลิตน้ำเชื่อมและน้ำตาล ถึงไม่มีการตรวจสอบมาตรฐานก่อน และอีกหลายความคิดเห็นมองว่า ควรเร่งแก้ไขปัญหาไม่ใช่โยนความริบผิดชอบกันไปมา