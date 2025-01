“สมศักดิ์” เผยพบคนไทยมีอาการ "New Year Blues" ภาวะซึมเศร้าหลังหยุดยาว แนะออกกำลังกาย - สร้างบรรยากาศการทำงานให้มีความสุข ลดความเครียด แลกเปลี่ยนพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางออกวันนี้ (3 ม.ค. 2568) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่คนไทยส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อเฉลิมฉลองกับครอบครัว พบปะญาติพี่น้องร่วมวงรับประทานอาหารด้วยกัน พูดคุยสังสรรค์ เป็นเทศกาลแห่งความสุข แต่ขณะเดียวกัน กรมสุขภาพจิตได้สำรวจสุขภาพจิต พบว่ามีสถานการณ์เรื่อง “นิวเยียร์บลูส์” (New Year Blues) หรือภาวะซึมเศร้าหลังเทศกาลปีใหม่ โดยมีอาการซึมเศร้า ความเหนื่อยล้า ขาดแรงจูงใจ ความรู้สึกหมดพลัง และรู้สึกโดดเดี่ยว อาการมักคงอยู่ 2-3 วัน แต่ในบางรายอาจยาวนานถึง 2-3 สัปดาห์ จนกระทบต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน ซึ่งเป็นอาการที่หลายคนมักเผชิญในช่วงหลังปีใหม่ อาจจะเป็นเพราะการได้อยู่ท่ามกลางความอบอุ่นของญาติพี่น้อง แต่เมื่อต้องกลับมาทำงานสู้ชีวิตในเมืองหลวงโดยลำพังอีกครั้ง หรือการกลับเข้าสู่โหมดการทำงานแบบเต็มรูปแบบ อาจส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกนายสมศักดิ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ ภาวะดังกล่าวสามารถแนวทางการดูแลตนเอง 4 ข้อ คือ 1. เปิดใจพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกกับคนใกล้ชิด 2. เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เช่น การออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมกลุ่ม 3. กำหนดเป้าหมายชีวิตที่เป็นรูปธรรมและท้าทายอย่างเหมาะสม 4. ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อพบว่าอาการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน โดยสามารถประเมินสภาวะทางจิตใจเบื้องต้นได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.วัดใจ.com ที่ให้บริการประเมินครอบคลุมทั้งด้านภาวะซึมเศร้า ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และภาวะหมดไฟในการทำงาน จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อให้คำปรึกษาต่อไปด้วย หรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง“นอกจากนี้ การสร้างบรรยากาศร่วมกันในสถานที่ทำงานก็เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากหลังหยุดยาวแล้ว กลับมาจะมีงานจำนวนมากรออยู่ ทำให้มีความกดดัน มีความคาดหวังสูงในการสะสางงานให้เรียบร้อย จึงอาจจะทำให้เกิดภาวะเครียด ต้องมีการปรับตัว ซึ่งเพื่อนร่วมงานอาจจะสนับสนุนกัน ปรับบรรยากาศให้มีความสุข หรือร่วมกันออกกำลังให้สดชื่นก่อนการเริ่มงาน ก็จะช่วยพยุงให้ผ่านช่วง New Year Blues ไปด้วยกัน” นายสมศักดิ์ กล่าว