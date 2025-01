"ลิซ่า"เต็มที่-แฟนตามส่องทายาท "LVMH" แต่งานนี้ ถูกเปรียบมีเงินซื้อเฟอรารี่ แต่ลืมดูถนน! ** “ยิ่งลักษณ์” กลับมาแน่ ราชทัณฑ์จัดให้ “ขังนอกคุก”

ประเดิมปีใหม่ด้วยดรามาเล็กๆ พอหอมปากหอมคอให้ชาวโซเชียลฯ ได้เม้าท์มอย จากควันหลง Countdown 2025 ที่ ดิไอคอนสยาม ซึ่งมี "น้องลิซ่า" ลลิษา มโนบาล ศิลปินชาวไทยชื่อดังระดับโลกมาร่วมโชว์เดี่ยวเป็นครั้งแรกแน่นอนว่า ด้านหนึ่งความน่ารัก ร้องเล่นเต้นอย่างเต็มที่ของ "น้องลิซ่า" ยังคงเป็นขวัญใจมหาชน สร้างกระแสดึงดูดผู้คนหลั่งไหลมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แน่นขนัด“ลิซ่า” บนเวทีมาพร้อมๆ กับเพลงฮิตติดหูแฟนๆ หลายต่อหลายเพลง เช่น Rock Star ,Lalisa ,Money ,Moonlit Floor หรือ New Womenขณะที่ด้านล่างเวที สายตาซอกแซกของชาวประชาก็ให้ความสนใจตามส่อง "เฟรเดริก อาร์โนลต์" ทายาทหนุ่มอาณาจักร "LVMH" เจ้าของแบรนด์เนมระดับโลก "คนสนิท" ที่มาคอยให้กำลังใจ ลิซ่า ชนิดเกาะขอบเวทีงานนี้ว่ากันว่า เป็นงานส่งท้ายปีเก่าสร้างความสุขให้คนไทยต้อนรับปีใหม่ อิ่มอกอิ่มใจกันไป ถ้าไม่คิดอะไรมากแต่ก็นั่นแหละ นานาจิตตัง หากคิดมากหน่อย อย่างเพจเฟซบุ๊กของ อั๊ม อิราวัต (Um Irawat) หรือ “หมออั้ม อิราวัต อารีกิจ” อดีตนักร้อง และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ที่มีผู้ติดตามกว่า 2.5 แสนคนโพสต์ด้วยหัวข้อ ...เสียดาย “ลิซ่า”โดยรวมๆ “หมออั้ม” วิจารณ์งานโชว์ที่ ไอคอนสยาม อุตส่าห์ได้ศิลปินระดับโลกมา แต่ลำดับการโชว์ พิธีการ พิธีกร และ “ระบบเสียง” ทำให้งาน ดูด้อยลงไปมากว่าแล้วก็ขยายความว่า เครื่องเสียงบนเวที ไม่สัมพันธ์กับคนดูทั้งที่อยู่หน้าเวทีสดๆ และผู้ชมทางบ้าน คนที่อยากดู ไม่ได้ดู คนที่อยู่...ร้องตามไม่ได้อารมณ์ร่วม ในภาพรวมเลยดูแป้ก ไม่สนุก!!“ลิซ่า” เจอ Dead Air หลายช่วง พูดแก้เขิน งงๆ ยิ้มแบบหน้าเสีย แต่ก็ต้องไปต่อ The Show must go on..“หมออั้ม” สรุปงานนี้ ถ้าพูดให้เห็นภาพสั้นๆ...คือ เหมือนมีเงินซื้อเฟอร์รารี่มาขับ แต่ลืมดูคุณภาพถนน ลืมเตรียมความพร้อม ฯลฯ.ครั้งหน้าก็ขอให้แก้ไข...เสียดายของนี่ก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันมี ดรามาบ้าง เป็นเรื่องธรรมดา แต่อย่างน้อยการมาเล่นคอนเสิร์ตของ "น้องลิซ่า" กับช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2568 ก็ถือได้ว่าเป็น "ไฮไลต์" ที่ไม่เฉพาะคนไทยที่ชื่นชมประทับใจ หากยังมีภาพแพร่ไปยังแฟนเพลงทั่วโลกของเธอ อันเป็น "ซอฟต์เพาเวอร์" ที่ประเทศไทยได้ เพราะ"น้องลิซ่า" อีกคราตอนนี้ กำลังมีการวิพากวิจารณ์กันมาก ถึงประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ลักษณะต้องห้าม และ วิธีการคุมขังในสถานที่คุมขัง พ.ศ. 2566 พ.ศ. …หรือ “กฎหมายการคุมขังนอกเรือนจำ”ว่าเป็นการเตรียมไว้เพื่อรองรับการกลับประเทศของ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”กฎหมายนี้ เตรียมออกตั้งแต่ยุค “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี “สมศักดิ์ เทพสุทิน” เป็นรมว.ยุติธรรม ...ตอนนั้นก็มีเสียงวิจารณ์ว่า ทำเพื่อรองรับการกลับมาของ “ทักษิณ ชินวัตร” แต่ยังไม่เสร็จ ตอนที่“ทักษิณ”กลับมา เลยไม่ได้ใช้ถึงกระนั้น “ทักษิณ” ก็ไม่ต้องเข้าไปนอนในเรือนจำแม้แต่วันเดียว เพราะมีอาการ “ป่วยวิกฤตร้ายแรง” และมีอายุเกิน 70 ปี เลยได้มานอนที่ ชั้น 14 รพ.ตำรวจ แบบยาวๆ ถึง181 วัน กระทั่งได้รับการพักโทษ กลับไปนอนที่บ้านช่วงนั้นใครว่า “ทักษิณ” ไม่ต้องเข้าคุกแม้แต่วันเดียว “ทวี สอดส่อง” รมว.ยุติธรรม ก็จะออกมาตอบเป็นครั้งที่เกือบ100 ว่า “โรงพยายาล ก็คือที่คุมขัง” เพราะนักโทษป่วย ต้องเข้ารับการรักษาถึงวันนี้ “สหการณ์ เพ็ชรนรินทร์” อธิบดีกรมราชทัณฑ์ บอกว่า กฎหมายคุมขังนอกเรือนจำ ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว เตรียมนำมาใช้เป็นการ “นำร่อง” กับผู้ต้องขังที่ผ่านการพิจารณาชุดแรก ในเดือนนี้อธิบดีราชทัณฑ์ อธิบายหลักเกณฑ์คร่าวๆ แค่ว่า จะใช้กับผู้ต้องขังอัตราโทษไม่เกิน 4 ปี โดยไม่บอกว่า ผู้นั้นจะถูกคุมขังมาแล้วเป็นเวลาเท่าไร หรือผู้ที่ต้องระวางโทษไม่ถึง 4 ปี ก็จะมีโอกาสได้ขังนอกเรือนจำเลยหรือไม่ส่วนกลุ่มที่จะเข้าเกณฑ์ มี 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับการจำแนก, กลุ่มที่ต้องได้รับการพิจารณาพฤตินิสัย, กลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และ กลุ่มผู้ต้องขังเจ็บป่วยด้านคดีที่ผู้ต้องขังได้รับโทษนั้น บอกเพียงว่า ผู้ต้องขังในคดี พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง รวมทั้งคดีการก่อการร้าย คดีการจำหน่ายยาเสพติดที่เป็นผู้ค้ารายใหญ่ จะไม่ได้รับการพิจารณาสำหรับผู้ต้องขังในคดี มาตรา 112 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พิจารณา โดยจะมีกรรมการ ตั้งแต่ชั้นเรือนจำ จนมาถึงชั้นกรมราชทัณฑ์ ที่มี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธาน และก็ต้องมีการเสนอ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พิจารณาอีกครั้งแต่ อธิบดีราชทัณฑ์ ไม่มีการพูดถึง “คดีทุจริต คอร์รัปชัน” ที่หลายฝ่ายเป็นห่วง เพราะถือว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติ อันเป็นที่มาของวงจรอุบาทว์ หากให้ขังนอกคุก หรือ ปล่อยตัวให้เป็นอิสระง่ายๆ ก็จะไม่หลาบจำกรณีของ “ยิ่งลักษณ์” นั้น ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาจำคุก 5 ปี ถ้ามีการขอพระราชทานอภัยโทษ แล้วเหลือโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี ก็เข้าเกณฑ์คุมขังนอกเรือนจำ คือ กลับไปนอนอยู่บ้านได้ แค่ติดกล้องวงจรปิดไว้สื่อสารกับทางราชทัณฑ์แต่มีเสียงวิพากวิจารณ์ว่า โครงการรับจำนำข้าว เป็นคดีทุจริต คอร์รัปชัน ไม่ควรอยู่ในเงื่อนไข ได้รับการคุมขังนอกเรือนจำถ้าพูดอย่างนี้ ก็จะมีเสียงจาก “คนของพรรคเพื่อไทย” โต้ออกมาทันทีว่า เรื่องรับจำนำข้าว ผู้ที่ต้องคดีทุจริตคือ “กลุ่มเสี่ยเปี๋ยง - ภูมิ สาระผล- บุญทรง เตริยาภิรมย์” ซึ่งกระทำการทุจริตระบายข้าว จีทูจีส่วน “ยิ่งลักษณ์” นั้น ถูกป.ป.ช.และอัยการสูงสุด ฟ้องต่อศาลฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคือ ปล่อยปละละเลยจนเกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว แต่ไม่ได้เป็นคนกระทำการทุจริตเองล่าสุด “ยิ่งลักษณ์” ได้โพสต์อวยพรคนไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2568 ... ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคน ก็มีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ว่า อยากให้กลับมาประเทศไทยไวไว ...กลับมาก่อนสงกรานต์นะ !ขณะที่ “บิ๊กอ้วน” ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯเบอร์ 1 และรมว.กลาโหม บอกว่า เป็นธรรมดาของคนที่ไปอยู่ต่างประเทศ ก็อยากกลับบ้าน เพราะไม่มีที่ไหนมีความสุขเท่ากับบ้านของเรา แต่ทุกอย่างต้องผ่านกระบวนการยุติธรรม มีเหตุมีผล มีกติกา มีกฎหมายยอมรับ ก็ไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรเป็นอันว่าจากสภาพการณ์ที่เห็น “ยิ่งลักษณ์” กลับมาในเร็วๆนี้แน่ เพราะพี่ชายกำลังมีอำนาจคับประเทศ หลานสาว ก็เป็นนายกรัฐมนตรีแถมมีข่าวว่า ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีการทำเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษ เตรียมไว้แล้ว เมื่อกลับมาก็ยื่นได้ทันทีก็ต้องจับตาว่าเมื่อกลับมาแล้ว “ยิ่งลักษณ์” และผู้เกี่ยวข้องจะใช้วิธีใด ในระหว่างรอการโปรดเกล้าฯพระราชทานอภัยโทษ โดยไม่ต้องเข้าไปนอนในคุก