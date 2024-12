ไทกรแฉแม้ว ควงธรรมนัสนั่งเรือยอร์ช พบนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย แถวเกาะลังกาวี

วันนี้(26ธ.ค.67) นายไทกร พลสุวรรณ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง โพสต์ภาพลงเฟซบุ๊กพร้อมข้อความ ระบุ ทักษิณ Where are you ? โดยอ้างว่าภาพนี้อ้างว่าถ่ายเมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 ธ้นวาคม 2567 สถานที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูลเกาะหลีเป๊ะอยู่ไม่ไกลจากเกาะลังกาวี ซึ่งสำนักข่าวเบอร์มานาของมาเลเซียได้เสนอข่าว การนัดพบกันระหว่างนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียกับนายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งนายอันวาร์ได้แต่งตั้งนายทักษิณเป็นที่ปรึกษาส่วนตัว โดยทั้งสองนัดหมายพบกันในวันที่ 26 ธันวาคม 2567 ที่เกาะลังกาวีสถานะปัจจุบันของทักษิณ เป็นจำเลยคดีความมั่นคง ผิด ม.112 ศาลมีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากศาลภาพนี้ทำให้หลายคนคิดว่า ทักษิณจะดอดลงเรือเร็วแล่นไปเพียง 30 นาที ก็ถึงเกาะลังกาวีเพื่อไปพบกับนายอันวาร์ใช่หรือไม่?เป็นการออกนอกประเทศทางช่องทางธรรมชาติโดยไม่ต้องขออนุญาตจากศาลใช่หรือไม่?เพราะความไม่ตรงไปตรงมา เพราะกระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยว จึงห้ามความสงสัยของประชาชนไม่ได้ เมื่อประชาชนไม่เชื่อ ไม่ศรัทธา ก็ยากที่จะห้ามความคิดของประชาชนนายไทกร โพสต์อีกว่า หน่วยงานความมั่นคงรายงานผบ.ร้อยอส.จ.สตูล ที่1 ว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีต นรม.พร้อมด้วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีต รมว.กษ.ได้เดินทางด้วยเรือยอร์ชจากพื้นที่ จ.ภูเก็ต เดินทางขึ้นเกาะหลีเป๊ะ เพื่อรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมบูโลว คาซ่าแกรนด์วิว รีสอร์อท (Bulow Casa GrandView Resort&Spa) โดยมีนายมุกตา บู่เอียด นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจเกาะหลีเป๊ะให้การต้อนรับทั้งนี้หลังจาก นายทักษิณ กับ ร.อ.ธรรมนัส รับประทานอาหารเสร็จ จึงเดินทางไปขึ้นเรือออกเกาะหลีเป๊ะมุ่งหน้า จ.ภูเก็ต เหตุการทั่วไปปกติหมายเหตุ มีแหล่งข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่า ก่อนนายทักษิณฯขึ้นเกาะหลีเป๊ะนั้น ได้มีการนัดคุยกับนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย บนเรือยอร์ช กลางทะเลระหว่างแนวเขตประเทศไทย-มาเลเซีย (ข่าวทางราชการไม่ได้ยืนยัน) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบศักดิ์ศรีของประเทศไทยหมดสิ้น ทำลับๆล่อๆ เหมือนแอบพากิ๊กเข้าโรงแรม