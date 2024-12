รัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนทุกโหมดการเดินทางช่วงปีใหม่ คาดปริมาณการจราจรเข้า-ออก กรุงเทพฯ 17.37 ล้านคัน

นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 ที่จะถึงนี้ กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 ที่จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยกระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก ในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลเข้า-ออก กรุงเทพฯ 17,373,272 คัน แบ่งเป็น ทางหลวงสายหลัก และมอเตอร์เวย์ 7,255,500 คัน และทางพิเศษ 10,117,772 คัน การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งรถโดยสาร รถไฟ เรือ และเครื่องบิน 17,002,845 คน-เที่ยว แบ่งเป็นเดินทางภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 12,852,356 คน-เที่ยว ระหว่างจังหวัด 2,300,661 คน-เที่ยว และระหว่างประเทศ 1,849,828 คน-เที่ยว พร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดบูรณาการขับเคลื่อนแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “เทศกาลความสุข ทุกที่ทั่วไทย เดินทางสะดวก ปลอดภัย บนโครงข่ายคมนาคม” ครอบคลุมในทุกมิตินางสาวศศิกานต์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้เตรียมของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้กับประชาชนเพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่นี้อย่างมีความสุข สะดวก ปลอดภัย สำหรับของขวัญปีใหม่ 2568 นั้น กระทรวงคมนาคมร่วมส่งความสุขให้พี่น้องประชาชน ภายใต้แนวคิด “I - SMART” รวม 32 รายการ ประกอบด้วย I = I wish you full of happiness : “ส่งสุขทั่วไทย ใส่ใจเข้าถึงทุกคน” เช่น เปิดให้ประชาชนใช้บริการมอเตอร์เวย์ M7 กรุงเทพฯ-บ้านฉาง และ M9 ฟรี พร้อมเปิดให้ทดลองใช้บริการมอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี และ M6 สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง อ.ปากช่อง-ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา รวมทั้งยกเว้นค่าผ่านทางทางพิเศษบูรพาวิถีและกาญจนาภิเษก เป็นต้นS = Serving happiness and safety to everyone : “เสิร์ฟสุข ปลอดภัย ต่อใจทุกคน” เช่น จัดกิจกรรมตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เป็นต้น โดยการเดินทางของประชาชนนั้น ต้องมีความปลอดภัยและถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ ในส่วนของ M = Make you smile more than ever : “คมนาคมต่อเนื่อง ฟูเฟื่องรอยยิ้ม” โดยทุกการสัญจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 บนโครงข่ายคมนาคมนั้น ต้องมีความต่อเนื่อง เช่น ให้บริการรถโดยสารเชื่อมต่อท่าอากาศยาน สถานีขนส่งฯ และสถานีรถไฟ และขยายเวลาเดินรถโดยสารที่ผ่านสถานที่จัดงาน Countdown 3 แห่งใหญ่ ได้แก่ Central World, One Bangkok และ Icon Siam จนจบกิจกรรม เป็นต้นนางสาวศศิกานต์ กล่าวต่อว่า A = Always smile throughout the journey : “ให้ทุกคนยิ้มกว้าง สะดวกตลอดทั้งเส้นทาง” ซึ่งทุกการเดินทางตลอดเส้นทาง มุ่งหวังให้ประชาชนมีความสุขตามนโยบาย “คมนาคมเพื่อโอกาสประเทศไทย” เช่น อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2568 บนมอเตอร์เวย์ M7 และ M9 พร้อมเปิดให้บริการจุดกางเต็นท์ฟรี มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และเปิดเส้นทางใหม่ ถนนสาย มห.3019 แยก ทล.212 - บ้านบางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร รวมถึงเปิดให้บริการที่จอดรถฟรีที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต เป็นต้นขณะที่ R = Reaching people’s heart : “บริการด้วยรักฝากไป สู่ใจทุกคน ด้วยราคาสมเหตุผล” โดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับ 6 สายการบิน จัดทำตั๋วโดยสารราคาพิเศษ และมอบคูปองส่วนลดค่าผ่านทางยกระดับดอนเมืองโทล์เวย์ ในราคาพิเศษถูกกว่าราคาเต็ม 10% เป็นต้น และ T = The reason is you : “บริการด้วยเทคโนโลยี เพราะคุณคือคำตอบของการให้บริการ” เช่น การให้บริการแอปพลิเคชัน “Highway Traffic” สำหรับวางแผนการเดินทางและให้บริการระบบนำทางการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ (NAMTANG) โดยมีการปรับปรุงการแสดงผลของเว็บแอปฯ และโมบายแอปฯ ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน“สำหรับการเตรียมการรองรับจราจรในช่วง Countdown ในพื้นที่กรุงเทพฯ ขสมก. ได้ขยายเวลาเดินรถโดยสารที่ผ่านสถานที่จัดงาน Countdown ถึง 02.00 น. เพื่อรองรับการเดินทางงาน Countdown 3 แห่งใหญ่ ได้แก่ Central World One Bangkok และ Icon Siam จนจบกิจกรรม ขยายเวลาเดินรถโดยสารที่ผ่านสถานที่จัดงานสวดมนต์ข้ามปี 4 แห่ง ถึง 02.00 น. เพื่อรองรับประชาชนบริเวณวัดพระเชตุพนฯ วัดสระเกศฯ ท้องสนามหลวง และวัดไร่ขิง และขยายเวลาเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานครทุกเส้นทาง (พร้อมที่จอดรถ) ในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 06.00 น. - 1 มกราคม 2568 เวลา 02.00 น. และรถไฟชานเมืองสายสีแดง ขยายเวลาให้บริการในวันส่งท้ายปีเก่า 31 ธันวาคม 2567 ถึง 02.00 น.” นางสาวศศิกานต์ ระบุ