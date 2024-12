“นฤมล” มอบของขวัญปีใหม่ “มุ่งให้เกษตรกรไทยมีกิน มีใช้” เข้าฟรีแหล่งท่องเที่ยว ช็อปสินค้าคุณภาพ

วันนี้ (25ธ.ค.) ​ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2568 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการส่งความสุขปีใหม่ 2568 เพื่อเป็นของขวัญให้เกษตรกร มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง อีกทั้งเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์การเกษตรคุณภาพ เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้เกิดการใช้จ่าย สร้างรายได้เพิ่ม และลดรายจ่ายครัวเรือนให้กับเกษตรกรและประชาชน ตลอดจนเพื่อส่งมอบความสุขจากการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สวยงาม พร้อมกับได้รับความรู้ทางด้านการเกษตร มอบเป็นของขวัญสู่มือพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ โดยการเปิดแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทยของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรฯ ให้ประชาชนเข้าชม อีกทั้งยังยกขบวนสินค้าเกษตรคุณภาพมาให้เลือกช็อปอย่างคับคั่ง ผ่าน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง โดยเป็นโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร มุ่งเน้นให้เกษตรกรมีผลผลิตในการบริโภคและจำน่าย 2) เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่สวยงามให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการ และ 3) เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ ให้แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยคาดว่าประชาชนและเกษตรกรจะได้รับประโยชน์ จำนวน ทั้งสิ้น 637,776 ราย คิดเป็นมูลค่ารวม 2,620 ล้านบาท​สำหรับกิจกรรมแรก “มอบของขวัญให้เกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง” อาทิ โครงการสนับสนุนค่าบริการจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท โครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2567 วงเงิน 2,553 ล้านบาท แจกพันธุ์หม่อน ไข่ไหมพันธุ์ดีฟรี จำนวน 12,000 ราย แจกพันธุ์ปลาน้ำจืดฟรี จำนวน 1,850,000 ตัว รวมทั้งมอบพันธุ์พืชพันธุ์ดี เช่น ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก ฟรี จำนวน 8,870 ราย มอบลูกบอลเคลือบยางพาราให้แก่ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังเปิดสำนักงานปศุสัตว์ทั่วประเทศ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมายจังหวัดละ 500 ตัว รวมทั้งสิ้น 38,500 ตัว​ในส่วนกิจกรรมที่ 2 “เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” มี 2 ส่วน ดังนี้​ส่วนที่ 1) เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการในช่วงเทศกาล ได้แก่ เขื่อนกักเก็บน้ำ เช่น เขื่อนแควน้อย จ.พิษณุโลก สันเขื่อนอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก อ่างเก็บน้ำดอกกราย จ.ระยอง (เข้าฟรีช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก จ.ลพบุรี (เข้าชมฟรีตลอดทั้งปี) รวมถึงกรมประมงยังเปิดให้บริการเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฟรี เช่น สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร นอกจากนี้ ยังสนุกกับกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ นั่งรถรางชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ลดค่าเข้าชม 10% และเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 90 ซ.ม. เข้าชมฟรี เปิดพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เข้าชมฟรี พบกับกิจกรรม "ตามรอยพ่อ..พิพิธภัณฑ์ต้องห้ามพลาด" การจัดแสดงนิทรรศการด้วยเทคโนโลยี แสง สี เสียง และชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ พร้อมถ่ายภาพcheck in รับของขวัญปีใหม่เป็นที่ระลึก ระหว่างวันที่ 2 - 5 มกราคม 2568 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุม ตลอดจนอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เปิดให้เข้าชมเลือกซื้อสินค้าโครงการหลวง เรียนรู้ด้านการเกษตร และชมความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาว เป็นต้น​ส่วนที่ 2) เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมในวันหยุดช่วงเทศกาล บริการจุดพักรถ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ชมภูมิทัศน์ และศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตร อาทิ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าว ให้เข้าชมพันธุ์ข้าว แปลงแสดงพันธุ์ข้าว พร้อมถ่ายรูปกับจุดเช็คอิน เปิดศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำมากกว่า 40 แห่ง เช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นต้น เปิดศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา อีกทั้งเปิดสถานีเรดาห์ฝนหลวง ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน และสนามบินนครสวรรค์ ให้ประชาชนได้เยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ โครงการพระราชดำริฝนหลวง ตำราฝนหลวงพระราชทาน​และกิจกรรมส่งท้าย “เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ” จัดหาสินค้าดี มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายให้ประชาชน และเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร เช่น ไข่ไก่ราคาถูก เนื้อโคขุน ผักผลไม้โครงการหลวง สินค้าเกษตรชาวประมงในพื้นถิ่นปลอดสาร ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ชาเห็ดหลินจือ ไวน์ลูกเขาคัน พร้อมทั้งบริการจัดกระเช้าของขวัญผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ประมงร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen และทางแพลตฟอร์ม Fisheries Shop by Fisherman ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์ Livestock Farm Outlet นอกจากนี้ สามารถช็อปผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com, เว็บไซต์ DGTFarm, สินค้ายางพาราคุณภาพดีจากชาวสวนยาง Facebook : Greenergy Shop by RAOT ขณะเดียวกัน ยังได้จัดพื้นที่บริเวณตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน จตุจักร เพื่อให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร นำผลไม้ทั้งสดและแปรรูป มาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 20 - 29 ธันวาคม 2567 รวมถึงกิจกรรมส่งความสุขถนนซีฟู๊ด จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป เพื่อส่งเสริมอาชีพของชาวประมง ในวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ณ สะพานปลากรุงเทพ ซอยเจริญกรุง 58 อีกด้วย