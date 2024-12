“พิพัฒน์”เปลี่ยนกระทรวงสู่ยุค AI สร้างทักษะการใช้ AI บริการหางาน พัฒนาฝีมือ แจ้งข้อร้องเรียน รับสิทธิประกันสังคม ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น

วันนี้(23 ธ.ค.)นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในงานการประชาสัมพันธ์ด้านปัญญาประดิษฐ์และการนำไปใช้สำหรับบุคลากรภาครัฐ (Kick off Artificial Intelligence Literacy for Government officer) รวมทั้งกล่าวปาฐกถา หัวข้อ “ปรับเปลี่ยนกระทรวงแรงงานสู่ยุค AI Transformation” เพื่อปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ AI สร้างทักษะการใช้งานเครื่องมือ AI และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ AI ของบุคลากรกระทรวงแรงงาน โดยมีนายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ และ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า วันนี้ (23 ธ.ค. 67) กระทรวงแรงงานกำลังเผชิญกับ ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นอย่างมาก ทำให้ต้องมีการปรับตัวและพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการทำงานของภาครัฐ และพัฒนาทักษะบุคลากรให้สามารถนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(AI) ไปใช้ในการทำงานเพื่อเตรียมก้าวสู่องค์กรดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยเหลือพี่น้องแรงงาน และประชาชนได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กรมการจัดหางาน Matching เข้าสู่ตำแหน่งงานได้ง่ายขึ้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถทำหลักสูตรได้แม่นยำตามความต้องการของผู้ประกอบการ กรมสวัสดิการฯ ทำให้กระบวนการคุ้มครองแรงงาน จัดการข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกันสังคม เข้าถึงสิทธิผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็ว สสปท. ช่วยเพิ่มความปลอดภัย สามารถชี้จุดเสี่ยงสารอันตรายได้ตรงจุด แม่นยำ เป็นต้นด้านนายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการเสวนาในหัวข้อ “AI Transformation in Action กับวิสัยทัศน์ผู้นำองค์กรภาครัฐ” โดยวิทยากรพิเศษด้าน Digital Transformation และบรรยายในหัวข้อ “Magic of AI การนำ AI ไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ" จากนายซันนี่ จาวลา Youtuber สายไอที ช่อง Sunnylogy นอกจากนี้ ยังมีบูธนิทรรศการดิจิทัลที่น่าสนใจจากพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บริษัท บิทคับ แคปปิดอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (Bikub Acaderry) สถาบันพัฒนากำลังพลดิจิทัล มูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ICDL THAILAND และสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยและหลังจากนี้กรมฯ ยังมีแผนการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 200 คน โดย รุ่นที่ 1 เดือนมกราคม รุ่นที่ 2 เดือนมีนาคม รุ่นที่ 3 เดือนพฤษภาคม รุ่นที่ 4 เดือนมิถุนายน 2568 ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ใหม่ ๆด้าน AI ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและบริหารจัดการงานในภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น