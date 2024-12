สสส. กวาด 14 รางวัลสื่อสาร จากแอด พีเพิล อวอร์ส 2567

สสส.กวาด14 รางวัลสื่อสารจากแอด พีเพิล อวอร์ส 67 ผ่าน 5 ผลงาน สื่อสารการตลาดเพื่อสังคม มุ่งสร้างสังคมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สู่การมีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดีน.ส.สุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการสำนักอาวุโส สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ผลงานโฆษณาและการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส. ได้รับรางวัลแอด พีเพิล อวอร์ส 2567 โดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (เดิมชื่อรางวัลแอด แมน อวอร์ส) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้สังคมเห็นคุณค่าทางด้านการสื่อสารการตลาด จำนวน 14 รางวัล ได้แก่ รางวัล Silver 1 รางวัล และรางวัล Bronze 13 รางวัล จากทั้งหมด 5 ผลงาน ผลงานที่ 1 “Walk Stadium” เปลี่ยนพื้นที่สาธารณะภายในโถงโดยสารของสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ให้เป็นพื้นที่กระตุ้นกิจกรรมทางกาย โดย ความร่วมมือจากบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วง บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด หรือ BMN ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาและพื้นที่จัดกิจกรรมในระบบรถไฟฟ้า สนับสนุนพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายน.ส.สุพัฒนุช กล่าวต่อว่า ผลงานที่ 2 “หมวกกันน็อกคืนชีพ Second Life Helmet” สื่อรณรงค์สร้างความสะเทือนใจกับการสูญเสีย กระตุ้นให้คนขับขี่รถจักรยานยนต์เห็นความสำคัญกับการสวมหมวกกันน็อก ผลงานที่ 3 “The Seasoning of Change พวงเครื่องปรุงจิ๋ว” สื่อรณรงค์ลดการปรุงเกินพอดี ลดความเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ผลงานที่ 4 “PASSAGE of THE DEAD” เปลี่ยนพื้นที่สื่อภายนอกขบวนรถไฟฟ้าเพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงอันตรายจากควันบุหรี่ เปรียบเหมือนสภาพของบุหรี่ที่เกิดเผาไหม้ร่างกายของคนที่ได้รับควัน โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท BEM และ BMN สนับสนุนพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผลงานที่ 5 “A WARNING FROM THS AC TECHNICIAN ช่างแอร์ เตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้า” สื่อรณรงค์ที่ถ่ายทอดเรื่องจริงจากอาชีพช่างแอร์ที่พบเจอสิ่งอันตรายจากการตกค้างของบุหรี่ไฟฟ้าทั้งนี้ สสส. เน้นสานพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวบรวมฐานข้อมูลที่มีความถูกต้องและชัดเจน ร่วมออกแบบแนวคิด สร้างสรรค์ผลงาน ทำให้สื่อรณรงค์ต่างๆ เข้าใจง่าย กระชับ และถูกต้อง รวมถึงสนับสนุนพื้นที่ในการสื่อสาร ทุกคนสามารถนำข้อมูลสื่อสารต่อได้อย่างอิสระ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ที่นำไปสู่การมีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี ซึ่งทำให้ผลงานทั้ง 5 ชิ้นเป็นที่ประจักษ์และได้รับรางวัลมากมาย สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมผลิตสื่อที่มีประโยชน์ต่อสังคม หรือติดตามข้อมูลได้ที่ https://creativehealthcampaign.thaihealth.or.th/