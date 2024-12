Solis คว้ารางวัล “Solar Company of the Year: Inverter” ยกระดับความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์

Solis Global (Ginlong Technologies) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ ได้รับรางวัล“Solar Company of the Year: Inverter” จากงาน The Solar Week: Thailand 2024 ซึ่งจัดโดย Solar Quarter ตอกย้ำความสำเร็จที่สะท้อนถึงความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ และผู้นำของ Solis ในตลาดอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์นายจิรเมธ วลัญชานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท โซลิส อินเวอร์เตอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า ความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้มาเพียงจากเทคโนโลยีอันล้ำสมัยเท่านั้น แต่ยังมาจากการให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าที่เหนือระดับของทีม Solis ในประเทศไทย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา และบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั้งการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการสนับสนุนเชิงเทคนิค การให้บริการที่ครอบคลุมและเป็นมืออาชีพนี้ทำให้ Solis ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้าในประเทศไทยและทั่วโลก​อีกทั้ง Solis ยังคงเดินหน้าลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่ยั่งยืน ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดตัวอินเวอร์เตอร์รุ่นที่ 6 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากตลาด ด้วยความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ใช้งานในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ พร้อมทั้งสร้างสถิติใหม่ด้วยยอดจัดส่งรวมสะสมมากกว่า 100 GW และยังคงรักษาตำแหน่งผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์อันดับ 3 ของโลกอย่างต่อเนื่อง​ในปี 2025 ประเทศไทยยังถือเป็นตลาดสำคัญที่ช่วยผลักดันความสำเร็จของ Solis ด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาคนี้ อีกทั้งทางบริษัทยังได้มีร่วมมือกับทางภาคธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ เพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานให้เป็นไปอย่างยั่งยืน