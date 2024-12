รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวง ในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่า รัชกาลที่ 1

วันนี้ (18 ธ.ค.67) เวลา 13.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี สมมงคลพระชนมายุ เท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่1 ครั้งที่ 1/2567 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ และนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมด้วยนายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานว่า นายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการประชุมฯ ว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 26,469 วัน โดยในวันที่ 14 มกราคม 2568 เป็นวันสมมงคลเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง รัฐบาลจึงเห็นความสำคัญในการดำเนินงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทุกประการ ซึ่งการจัดงานจะมีทั้งงานพระราชพิธี งานพิธีการ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานและจะได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการทราบและพิจารณาในวันนี้ต่อไป โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณพลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อแนะนำประการใดขอได้นำเสนอรายละเอียดสำหรับที่ประชุมได้มีการรับทราบและเห็นชอบในประเด็นสำคัญ ดังนี้1) รับทราบคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมีประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา เป็นที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีทุกท่าน เป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ2) รับทราบการจัดพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รวมทั้งการจัดทําตราสัญลักษณ์พระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ขอกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมดําเนินการออกแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พร้อมความหมาย ซึ่งเมื่อดําเนินการออกแบบตราสัญลักษณ์ฯ เรียบร้อยแล้ว สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อมีหนังสือเรียนราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตและพระบรมราชวินิจฉัยเลือกแบบตราสัญลักษณ์ และหากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีความประสงค์ขอใช้ตราสัญลักษณ์เพื่อประดับหรือประดิษฐานบนสิ่งของใด ๆ ก็ตาม ให้แจ้งความประสงค์ไปยังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พร้อมเห็นชอบชื่อการจัดงานพระราชพิธีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้ ชื่อการจัดงานภาษาไทย “การจัดงานพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” และชื่อการจัดงานภาษาอังกฤษ “ The Auspicious Occasion of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua Attaining the Same Age as His Majesty King Buddha Yodfa Chulalok the Great (Rama I)”โดยมีกิจกรรมสำคัญ เช่น การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล การจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งทั้งสองกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศรวมทั้ง ที่ประชุมเห็นชอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยการจัดกิจกรรมในนามรัฐบาล ประกอบด้วย (1) การจัดพิธีสืบพระชะตาหลวง ณ สวนสราญรมย์ และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ระหว่างวันที่ 13 - 20 มกราคม 2568) ซึ่งเป็นประเพณีมงคลของชาวล้านนา ประกอบด้วยกิจกรรม 5 กิจกรรม ได้แก่ พิธีฮอมบุญถวายเจ้าเหนือหัว พิธีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ การสาธิตภูมิปัญญาในการจัดเตรียมเครื่องประกอบพิธีกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการละเล่นต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานพิธี การจัดสาธิตกาดมั่วหรือตลาดพื้นบ้านล้านนา (2) การบูรณปฏิสังขรณ์วัดสังกัสรัตนคีรีจังหวัดอุทัยธานี (3) การจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ในวันที่ 14 มกราคม 2568 ณ ลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (4) การจัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (5) การจัดพิธีทางศาสนาและกิจกรรมถวายพระราชกุศล ณ ศาสนสถานอันเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสระเกศวัดราชบุรณะวัดระฆังโฆสิตาราม วัดคูหาสวรรค์วัดราชสิทธาราม วัดกาญจนสิงหาสน์วัดราชาธิวาส วัดโมลีโลกยาราม วัดยานนาวา วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดอรุณราชวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดชนะสงคราม และวัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร (6) การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศล (7) การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยเป็นไม้มงคล หายาก ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ได้แก่ ต้นตะเคียนทอง ต้นพิกุล ต้นอินจัน พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย“รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อแสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดี และความสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศ” นายคารม กล่าว